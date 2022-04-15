Почему водители авто и мотоциклов видят дорогу по-разному?

От водителя транспортного средства требуется не только успешное прохождение экзамена в ГИБДД, но и умение применять освоенные навыки на практике. Не все автомобилисты способны оценивать окружающую обстановку во время поездок, а это является важнейшим факторов, влияющим на безопасность. До недавнего времени считалось, что восприятие и обработка информации у водителей почти не отличается. Но ученые установили, что мотоциклист и автомобилист по-разному видят окружающую их обстановку.

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Ученые из Борнмутского университета, расположенного в Великобритании, решили провести независимое исследование. Его главной целью стало изучение способностей водителей разных транспортных средства. Нужно было выяснить, как воспринимается и обрабатывается визуальная информация водителями различной техники, в том числе автомобилей и мотоциклов.

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Результаты проведенного исследования показали, что люди, управляющие автомобилями и мотоциклами, одинаково хорошо способны распознавать крупные дорожные объекты. В этот список попали и другие автомобили, которые воспринимаются в качестве потенциальной опасности. Однако для водителя автомобиля мотоциклисты или велосипедисты не распознаются в качестве потенциальной угрозы. Более того, в большинстве случаев автомобилисты вообще не замечают данных участников дорожного движения.

Эксперты объясняют, что в этом сравнении есть доля технических особенностей. К примеру, у автомобиля присутствуют слепые зоны, которые не позволяют своевременно обнаружить такие небольшие по габаритам объекты, как мотоцикл или велосипед. Но главной причиной такого явления считается особенность человеческого мозга в восприятии и обработке визуальной информации.

Человеческий мозг распознает в качестве потенциальной угрозы определенный объект в зависимости от ряда условий. К примеру, водитель автомобиля ощущает себя в большей безопасности, чем водитель мотоцикла или велосипеда. Поэтому все внимание обращено на другие машины, столкновение с которыми изначально расценивается в качестве угрозы.

Еще одна причина невнимательности автомобилистов - технический прогресс. Многие водители перестали контролировать обстановку на проезжей части, так как в машине предлагаются системы и опции, отвечающие за это. Но на данном этапе развития автомобильной промышленности электроника не способна заменить человека полностью. Люди на мотоциклах и велосипедах не могут пользоваться такими средствами, поэтому они полагаются исключительно на собственное зрение и реакцию.