МВД раскрыло схему обмана покупателей в автосалонах

Девять сотрудников двух челябинских автомобильных салонов, которые обманывали покупателей, стали фигурантами уголовных дел, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, работники автосалонов размещали объявления о продаже автомобилей по выгодным ценам. Пришедшие покупатели должны были сделать первоначальный взнос или сдать свою машину в трейд-ин. После внесения суммы и подписания договора, сотрудники автосалона убеждали клиентов оформить кредит по выгодной ставке, которая составляла 4,9%.

При этом покупателю предлагали в кредитном договоре указать большую сумму, чем необходимо для оплаты автомобиля, разница которой якобы вернется кредитной организацией при рассмотрении заявки. Сама процедура подписания документов затягивалась и клиенты теряли бдительность. В результате покупатель вместо желаемого автомобиля получал транспортное средство другой марки и комплектации по завышенной цене.