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40 минут назад

МВД раскрыло схему обмана покупателей в автосалонах

Газета.Ru

Девять сотрудников двух челябинских автомобильных салонов, которые обманывали покупателей, стали фигурантами уголовных дел, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

МВД раскрыло схему обмана покупателей в автосалонах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, работники автосалонов размещали объявления о продаже автомобилей по выгодным ценам. Пришедшие покупатели должны были сделать первоначальный взнос или сдать свою машину в трейд-ин. После внесения суммы и подписания договора, сотрудники автосалона убеждали клиентов оформить кредит по выгодной ставке, которая составляла 4,9%.

При этом покупателю предлагали в кредитном договоре указать большую сумму, чем необходимо для оплаты автомобиля, разница которой якобы вернется кредитной организацией при рассмотрении заявки. Сама процедура подписания документов затягивалась и клиенты теряли бдительность. В результате покупатель вместо желаемого автомобиля получал транспортное средство другой марки и комплектации по завышенной цене.

Также, по договору купли-продажи, первоначальный взнос или сданный в трейд-ин автомобиль не возвращались. Кроме того, по допсоглашению при отказе от покупки автомобиля необходимо было выплатить 10% от его стоимости. В полиции заявили, что от действий злоумышленников пострадали 119 человек. Ущерб составляет 28 млн рублей. Мошенникам за свои действия грозит до 20 лет тюрьмы. Ранее сообщалось, что у жительницы Казани судебные приставы едва не изъяли автомобиль "Хаммер" из-за 153 неоплаченных штрафов ГИБДД.

Автоэксперт,Hummer,МВД России,ГИБДД,
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