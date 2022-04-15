Автомобили начали дешеветь. Реальные цены в столичных автосалонах

Эксперты решили разобраться, как увеличение рублёвого курса повлияло на стоимость марок авто, а также какие автомобили начали падать в цене. Специалисты представили реальные расценки автомобильных салонов в России.

Фото: ura.ru ura.ru

Hyundai. Самый популярный в РФ кросс Creta в начальном исполнении Prime невозможно сегодня приобрести одновременно в нескольких московских дилерских центрах. Сейчас за Hyundai Creta просят 2,4 млн. руб. Две недели назад стоимость таких машин составляла 2,5 – 2,7 млн. руб.

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При этом Solaris в кузове седан можно без труда отыскать во многих автосалонах, реализующих корейские авто. В конце марта модель с 1,6-литровой установкой и АКПП в комплектации Comfort можно было купить за 1,98 млн. руб. Сегодня за такую машину просят 1,8 млн. руб.

Сложнее дела обстоят с базовой комплектацией Active Plus седана с 1,6-литровой установкой и МКПП. Сейчас это авто в столичном автосалоне стоит 1,599 млн. руб. В конце марта за такую машину просили 1,64 млн. руб. В рамках официального сайта Hyundai минимальный ценник Solaris достигает 1,408 млн. руб.

Renault. Французский автобренд Renault приостановил деятельность в РФ и заморозил работу автозавода в столице РФ. Там собирались кроссы Kaptur, Duster и Arkana. В начале марта популярную версию кросса Arkana с переднеприводной системой в базовой комплектации, оснащаемой 1,6-литровой установкой, можно было купить за 2,7 млн. руб., сейчас за 2,05 млн. руб.

АвтоВАЗ. Дилеры этого отечественного бренда начали постепенно уменьшать цены на свои авто. Сегодня в Москве можно купить Lada Granta в кузове седан со 106-сильной установкой за 1,187 млн. руб. Речь идёт о базовом исполнении Comfort. Две недели назад эту версию седана предлагали за 1,35 млн. руб.

Стоимость Vesta осталась практически без изменений. Базовая комплектация Classic с 1,6-литровым двигателем на 106 «лошадей» и 5МКПП в начале апреля стоила 1,35 млн. руб. Сегодня за машину придётся выложить 1,389 млн. руб.

Volkswagen. Популярный Tiguan подешевел больше чем на 100 тыс. руб. Теперь авто можно приобрести за 3,691 млн. руб. Речь идёт о начальной модификации Respect с 1,4-литровой установкой и АКПП. В марте в рамках столичного дилерского центра этот кросс можно было купить за 3,81 млн. руб.

Toyota. В первых числах апреля стоимость базового переднеприводного внедорожника RAV4 «Комфорт» 2021-го модельного года с 2-литровой установкой и вариатором составляла 5,084 – 5,3 млн. руб. В середине месяца за авто уже просили 3,95. За 2 недели авто стало дешевле на 1 100 000 руб. Полноприводная версия стоит 4,504 млн. руб.

Haval. Сейчас в Москве средняя комплектация кросса Jollion Elite с полуторалитровым бензиновым двигателем и РКПП расценивается в 2,514 млн. руб. В прошлом месяце за машину пришлось бы отдать 2,6 млн. руб.

Geely. Некоторые модели бренда сейчас дефицит в столичных салонах. Базовая переднеприводная версия Coolray Comfort с мотором на 150 л.с. стоит сейчас 2,35 млн. руб. Раньше её стоимость составляла 2,5 млн. руб.

Mercedes-Benz. По заявлению издания «Аutonews», больше всего за 2 недели подешевела премиальная полноприводная версия седана E-Class. Речь идёт о комплектации Sport. Авто в марте текущего года стоил 8,63 млн. руб. Теперь модель продают за 6 млн. руб.