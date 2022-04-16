Водителям объяснили правила выбора авто из Китая

Автоэксперт Егор Васильев в интервью агентству «Прайм» заявил, что китайские автомобильные бренды «существенно продвинулись» в плане надежности. Китайская автомобильная промышленность заняла лидирующие позиции на автомобильном рынке.

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«Благодаря огромным финансовым возможностям китайский автопром не только имеет доступ к самым современным информационным и автомобильным технологиям, но и с успехом переманивает к себе ведущих европейских специалистов», - отметил эксперт.

Он подчеркнул также, что Китай «является одним из владельцев ряда успешных европейских автомобильных брендов, получая при этом доступ к самым современным технологиям и разработкам».

По его мнению, за счет сотрудничества с лидерами мирового автопрома, качество производства автомобилей у китайцев значительно поднялось. Автопром Китая технологичен, предлагает большой ассортимент автомобилей, отвечает всем современным требованиям.

Егор Васильев рассказал, что первые китайские машины, попавшие на российский рынок, были довольно низкого уровня, но за прошедшие годы многое изменилось.

Автоэксперт заметил, что чем более современной является та или иная модель китайского автомобиля, тем выше ее качество, тем больше у нее опций.

«Правда, мы должны понимать, что сложный и высокотехнологичный современный автомобиль по определению не может быть абсолютно надежным — одним из критериев выбора конкретной модели должен быть доступный и качественный сервис. А с этим у китайских автопроизводителей на территории России проблем уже нет», - заявил Васильев.