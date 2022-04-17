Как можно защитить колёса авто от кражи

В условиях нестабильной ситуации на российском авторынке и удорожания ценников на автомобильную продукцию, участились случаи воровства автомобильных колёс. Эксперты решили рассказать о способах защиты от таких ситуаций.

По заявлению аналитиков, спрос на автомобильные шины увеличился больше чем на сто процентов. В особенности это касается моделей прошлых лет, приобретаемых для замены покрышек, которые вышли из строя. В данных условиях возможны риски, что имеющийся спрос будут покрывать, используя подержанную продукцию, в число которой уже успели войти откровенно криминальные экземпляры. Дело в том, что автоворы снимают автомобильные колёса, а затем перепродают их различным скупщикам.

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Эксперты отмечают, что чем новее шины на транспортных средствах, и чем лучше их состояние, тем больше риск, что их украдут. Фирменные колёсные диски представляют собой настоявший соблазн для автоворов. Для съёма колёс, ворам достаточно от трёх до десяти минут. Зачастую злоумышленники работают парой.

Самым распространенным способом защиты от автокраж считается установка так называемых "секреток". Речь идёт о болтах с уникальной надёжной головкой. Насадка от этих элементов является ключом. Для первой разновидности таких болтов характерно использование в качестве наружного узора нестандартного шестигранника. Также применяются звёздочки с лучами различной длины либо многогранник, обладающий неровными сторонами. Для его откручивания, при помощи газового ключа следует полностью зажать головку, если она не утоплена в так называемом колодце диска.

Для «секретки» с внутренним ключом характерна головка с внутренними гранями. Её ровная наружная поверхность не позволяет осуществить захват при помощи газового ключа. В случае самого эффективного типа "секреток" используется защитное специальное вращающееся кольцо, не позволяющее проворачивать даже крепко зажатые болты. Они внутри имеют прорези с уникальными узорами. Минусом этих элементов является их быстрое стачивание. При этом они обеспечивают максимальную защиту от воровства, но и их нельзя назвать панацеей.

Автоворы борются с "секретками" самыми различными методами. К примеру, они сдавливают другие болты настолько сильно, что происходит сжимание ступицы и ослабевание крепления. Потом «секретка» выкручивается при помощи прижимного инструмента. Ещё выкручивают остальные болты, обеспечивая зависание колеса на одной "секретке". Потом её без особых проблем выламывают из специальной ступицы.

Чтобы избежать кражи колёс, нужно осуществлять правильный выбор места для автомобильной парковки. При этом один бок машины лучше прижать к высокой части бордюра. Так автоворы не смогут поставить автомобильный домкрат. Ещё можно осуществить парковку автомобиля под уклон. Это позволяет осложнить манипуляции воров и снизить риски автокраж.