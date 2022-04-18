Infiniti QX55: что скрывает обманчивая красота

Новый Infiniti QX55 является идейным преемником легендарной модели FX, которая была очень популярна в том числе и в России. В начале этого года японский кроссовер можно было увидеть выставленным в одном из ТЦ Москвы. В красном цвете QX55 выглядел притягательно – вокруг толпились люди, которые с интересом заглядывали внутрь, присаживались за руль и делали селфи на фоне автомобиля. Корреспондент «Газеты.Ru» протестировал новинку и выяснил, что скрывается под красивой оберткой.

Фото: Infiniti Infiniti

Когда наступил первый день тест-драйва, разочарование ожидало прямо на парковке – автомобиль выдали в сером цвете. Как говорил Генри Форд, «автомобиль может быть любого цвета, если он черный». Перефразируя легендарного бизнесмена, можно сказать, что QX55 тоже может быть любого цвета, но только если он красный. Машина у японцев действительно вышла очень красивой, но в сером цвете она теряет «вау-эффект».

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Экстерьер

QX55 является представителем семейства кроссоверов класса D, как и его конкуренты Audi Q5 и Q5 Sportback, BMW X3 и X4, Mercedes GLC и GLC Coupe. Новинка построена на платформе популярного QX50, от которого позаимствовала немало характерных деталей в дизайне.

Infiniti

Передок кроссовера украшает массивная решетка радиатора с огромной эмблемой Infiniti, в которую встроен радар системы адаптивного контроля. Машина выделяется стремительным силуэтом кузова, ниспадающей линией крыши, необычными светодиодными фарами (особенно сзади) и огромными 20-дюймовыми дисками.

Часто бывает, что автомобиль получается красивым спереди, но довольно скучен сзади, либо же интересно смотрится сбоку, но имеет унылый передок. В случае с новинкой от японской компании кроссовер хорош, с какой стороны ни посмотри.

А что внутри?

Интерьер кроссовера так же мало отличим от QX50. Вся визуальная разница между двумя моделями – это лишь вариации в цветах и отделочных материалах.

Первое, что удивляет, это аналоговые приборы с обычными стрелочками, все же от премиума ждешь виртуальных индикаторов, учитывая, что конкуренты и даже некоторые автомобили классом ниже ими давно уже обзавелись. Два экрана мультимедийной системы (8 и 7 дюймов) с устаревшей графикой тоже выглядят не очень современно.

Особенно учитывая повсеместную тенденцию к замене множества дисплеев на один большой экран с высоким разрешением.

Infiniti

На водительском сиденье очень удобно, все органы управления находятся интуитивно в ожидаемых местах, а точные настройки кресла позволяют расположиться максимально комфортно. Сзади довольно просторно, места над головой хватает, да и в передние кресла коленями упираться не придется. Правда, даже максимальная комплектация не оснащается панорамной крышей, вместо нее только люк, да и тот лишь над передним рядом.

Заводим мотор

Под капотом QX55 — бензиновый 2-литровый турбомотор мощностью 249 л.с. с изменяемой степенью сжатия, который работает в паре с вариатором. Динамики двигателя хватает для движения в любом режиме как по городу, так и по трассе, подвеска довольно энергоемкая, собранная и комфортная одновременно.

Кроссовер отлично рулится, уверенно ввинчивается в повороты — идет, как по рельсам, невзирая на дорожное покрытие. Несмотря на полный привод и дорожный просвет в 218 мм, Infiniti не тот автомобиль, который выберешь для движения по бездорожью. Уж очень он нарядный, его стихия — город.

Infiniti

По паспортным данным, в смешанном режиме кроссовер должен потреблять 8,7 литра на «сотню», но по факту даже по трассе расход переваливает за 10 литров, а в городе цифра приближается к 13.

Интересно, что в топовой комплектации Essential Proactive кроссовер оснащается уникальным рулевым механизмом Direct Adaptive Steering — привычная рулевая рейка с механической связью руля и колес отсутствует, вместо нее электроника, вооруженная сервоприводами. То есть все управление идет исключительно по проводам. Такой опцией помимо Infiniti пока может похвастаться только компания Nissan.

Помощники

За активную безопасность кроссовера отвечают электронные ассистенты водителя, контролирующие не только «мертвые» зоны по бокам или дистанцию до едущего впереди автомобиля, но и движение по полосе.

Адаптивный круиз-контроль при наезде на линию разметки по идее должен самостоятельно скорректировать курс, но на деле вместо этого происходит лишь предупреждение об уходе с полосы. Другими словами – полосу в автоматическом режиме QX55 не держит. Несколько странно, учитывая, что с удержанием полосы справляются даже некоторые бюджетные модели конкурирующих брендов, которые стоят почти в два раза дешевле.

Тем не менее при движении в ровном потоке QX55 соблюдает дистанцию (ее параметры можно регулировать в настройках), плавно притормаживает и разгоняется. Радость заканчивается на первом светофоре. Сначала ничего не предвещает опасности: автомобиль начинает тормозить до полной остановки, после чего на приборной панели загорается предупреждение о том, что круиз-контроль отключен, но через пару секунд по какой-то причине начинается самопроизвольное движение вперед.

Решив, что я что-то не то нажал или выбрал не тот режим, я несколько раз повторил эту операцию, но ничего не изменилось –

после плавной остановки кроссовер сам начинает катиться вперед, прямо в бампер впереди стоящего автомобиля.

Это очень странная работа системы, ведь даже у «сводного брата» по бренду Nissan — кроссовера Qashqai, который классом ниже, — «круиз» работает намного интеллектуальнее — он не норовит догнать чью-то корму. Впрочем, возможно, все дело в том, что этот режим у QX55 изначально заточен только для трассы, а не для города.

На парковке дает о себе знать небольшой экран, куда выводится изображение с камер кругового обзора, вдобавок очень низкое разрешение дисплея.

Подводя итоги