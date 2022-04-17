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1 час назад

Автоэксперт описал метод угона элитных автомобилей

Lenta.ru

Атоугонщики, которые охотятся за определенными элитными машинами, могут сканировать сигнал с системы дистанционного запуска двигателя автомобиля специальным оборудованием и копировать его, чтобы открыть транспортное средство. Такой метод достаточно сложный, а потому не используется массово, рассказал «Ленте.ру» автоэксперт Игорь Моржаретто.

Автоэксперт описал метод угона элитных автомобилей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Перехват такого сигнала требует достаточно дорогой аппаратуры и работы целой группы. Это случается, в основном, если за конкретным автомобилем охотятся. Например, какой-то дорогой модный внедорожник», — отметил он.

Часть экспертов предостерегают владельцев транспортных средств от использования опции удаленного запуска двигателя, утверждая, что радиосигнал с брелока относительно старой сигнализации злоумышленники могут легко сканировать и вскрыть машину. Моржаретто, в свою очередь, считает, что бояться этого собственникам обычного автомобиля не стоит — чаще всего достаточно штатной или купленной отдельно противоугонной системы.

Ранее он также сообщал, что наибольшему риску угона подвержены популярные дешевые иномарки: Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Duster. Их угоняют ради запчастей.

При этом собеседник «Ленты.ру» призвал владельцев этих автомобилей не паниковать. По его словам, в последние годы число угонов снижалось, и нет оснований полагать, что ситуация серьезно изменится.

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