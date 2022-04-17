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6 часов назад

Какие данные собирают современные автомобили

Car.ru

Любой современный автомобиль оснащается большим количеством электронных систем, которые выполняют миллионы вычислений во время функционирования. Но мало кто знает, что транспортные средства способны не только обрабатывать, но и собирать данные, а затем хранить их во внутренней памяти. Некоторая часть информации перенаправляется автопроизводителю. Специалисты провели независимое исследование автомобилей, чтобы рассмотреть, какую информацию они перенаправляют в компанию.

Какие данные собирают современные автомобили
Фото: Car.ruCar.ru

BMW i3. Как только водитель этого автомобиля закрывает двери и включает зажигание, электрокар направляет в головной офис компании информацию обо всех неисправностях. Кроме того, собираются данные о состоянии батареи, о выбранном режиме управления. Кроме того, электрический транспорт собирает информацию о времени и режиме зарядки батарей. Еще один пункт в передаваемых сведениях - сколько километров проехала машина между зарядками.

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BMW 320d. Данный автомобиль может собирать и направлять данные о максимальной и средней скорости передвижения. Во внимание берутся показатели каждой поездки. Кроме того, производитель может рассмотреть информацию о времени работы каждого режима трансмиссии, о частоте изменения положения кресла водителя. Есть ряд других сведений, которые доступны для изучения автопроизводителю - работа осветительных приборов, количество срабатываний натяжителя ремня безопасности. Представители марки сообщают, что данная информация позволяет узнать, как эксплуатируются транспортные средства. Специалисты анализируют информацию, узнают число водителей, которые эксплуатируют транспорт, и определяют стиль вождения каждого из них.

Mercedes-Benz B-Class. Каждые 2 минуты автомобили данной модели перенаправляют в компанию данные о местоположении, уровне топлива и его расходе. Кроме того, доступны сведения обо всех технических жидкостях, скорости передвижения транспорта, давлении в колесах и срабатывании ремня натяжителя. Данная информация позволяет производителю анализировать стиль вождения и особенности эксплуатации техники.

Renault Zoe. Как только поездка завершается, автомобиль Renault Zoe направляет в центр компании целый пакет данных. Так, в него входят сведения о местоположении транспортного средства, температуре батареи и уровне ее заряда. Кроме того, сотрудники центра могут изучить данные о дате и времени. Но владельцам данного электрокара стоит учитывать один нюанс. Сотрудники компании Renault при необходимости могут подключиться к электрическому транспорту и запросить другие сведения. Подключение к транспортному средству осуществляется в удаленном режиме. Кроме того, они могут проводить полную диагностику машины.

В большинстве случаев, сбор сведений об эксплуатации транспортных средств направлен на повышение уровня безопасности и доработку имеющихся систем.

Итог. Современные автомобили используют электронные системы, которые могут передавать информацию производителю. Данная особенность позволяет специалистам оценивать стиль вождения и особенности эксплуатации транспортных средств в реальных условиях.

Автоэксперт,BMW i3,Renault Zoe,Renault,BMW,Mercedes-Benz,Автомобилестроительная корпорация Renault S.A.,
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