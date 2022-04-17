10 технологий, которые не прижились в автомобилях

Современные автомобили можно назвать высокотехнологичными. Еще 30 лет назад функции, которые заложены в них с завода, считались фантастикой. Прогресс в автомобильной промышленности привел к появлению новых технологий. Одни прижились в серийных моделях, а другие так и остались в формате концепций. Рассмотрим 10 интересных опций, которые так и не начали использоваться в массовых моделях.

Газотурбинные моторы. Еще в начале 1950 годов инженер Джордж Хюбнер, работающий в Chrysler, решил комплектовать транспортные средства газотурбинными силовыми агрегатами. До этого такие установки использовались исключительно в авиации. С 1953 по 1979 год было выпущено и протестировано на дорогах общего пользования 77 машин. Они оснащались газотурбинными моторами в различных вариациях. Эксперименты показали, что использование таких установок - не лучшая идея. Главный недостаток - слишком большой расход топлива.

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Двери “крыло чайки”. В 1955 году компания Mercedes-Benz показала 300SL, который имел необычные двери. После этого аналогичное решение использовалось в DeLorean и Tesla. Однако ряд недостатков при использовании такого типа конструкции заставил отказаться от внедрения в серийные модели. В случае ДТП с опрокидыванием машины они представляют опасность. Кроме того, такие двери смещают центр тяжести автомобиля вверх.

Электромагнитная подвеска. В 1970 годах в компании Bose решили разработать идеальную подвеску для автомобиля. Так появилась конструкция электромагнитного типа, которая была способна поглощать любые неровности на дорожном полотне. Пока ни одна другая компания не решилась на установку аналогичной системы. Дело в том, что электромагнитная подвеска считается слишком дорогой.

Реверсивный тормоз. В 1940 годах сразу несколько компаний из США решили применить реактивные двигатели в автомобилях для использования реверсивного торможения. В таком режиме тормозной момент образуется при помощи изменения направления тяги на прямо противоположный движению. Технология активно используется в авиационной структуре, но в автомобилях она представляет опасность.

Электрические ситикары. В 1980 годах Клайв Синклер обратил внимание на загрязнение крупных городов выхлопными газами. Он решил создать для граждан компактные городские машины на электрической тяге и разработал электрокар Sinclair C5, который не обрел популярность из-за слишком высокой стоимости. Кроме того, машина оказалась неудобной и небезопасной.

Паровые моторы. В начале 20 века автомобили, оснащенные паровыми моторами, были более популярны, чем машины с ДВС. Но позже от их использования решили отказаться. Дело в том, что такая техника оказалась слишком тяжелой и имела низкий КПД.

Модульные машины. Настоящая революция в автопроме намечалась на 1980 год. Тогда Джорджетто Джуджаро создал модульный автомобиль Capsula. Он мог трансформироваться в разные машины: пассажирский минивэн, пикап, машина скорой помощи и автомобильный кран. Компании Mercedes-Benz такая идея тоже понравилась, поэтому в 1995 году она показала собственную модульную технику - Vario Research Car. Но проект не был запущен в серийное производство по причине слишком высокой стоимости.

Стекла. Инженер из США Престон Такер в 1940 годах решил проблему разбивающихся в ДТП стекол автомобилей. Он показал собственный проект в машине Tucker 48. Его лобовое стекло оказалось небьющимся - его можно было легко извлекать после ДТП. Но в 1949 году компанию Такера обвинили в мошеннических схемах на фондовом рынке, после чего она прекратила свое существование.

Летающие машины. Генри Форд разработал первый летающий автомобиль в 1927 году. Но когда на такой машине погиб летчик, было принято решение навсегда отказаться от идеи. В современном мире ряд компаний занимаются созданием такой техники, но от нее все еще нет пользы. Дело в том, что для взлета и посадки все равно требуется соответствующая полоса. Стоимость таких машин слишком высока, чтобы они могли пойти в серийную сборку.

Роторный мотор. Двигатель роторно-поршневого типа был разработан в прошлом веке Феликсом Ванкелем. Но данная технология до сих пор не обрела спроса. Дело в том, что у таких агрегатов есть целый ряд недостатков - высокий расход масла и большой уровень выброса вредных веществ.