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1 час назад

Как правильно осуществлять буксировку автомобилей

Car.ru

Хотя буксировка и кажется простым процессом, она считается одной из самых опасных и сложных транспортных операций. Эксперты рассказали, как правильно осуществлять буксирование автомобиля.

Как правильно осуществлять буксировку автомобилей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Со временем теоретические знания могут забываться. Вследствие этого, перед буксировкой машины лучше освежить основные базовые правила. Предельная скорость во время данного процесса должна составлять не больше 50 км/час. На машине-буксировщике нужно включить ближний свет. На буксируемом транспортном средстве следует активировать «аварийку». Нужно пользоваться крепким тросом, его длина должна составлять 4 – 6 м.

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Нужно знать, можно ли вашему автомобилю осуществлять процесс буксировки и какой вес он способен перемещать. Обо всех этих моментах можно узнать, воспользовавшись руководством по эксплуатации. Следует внимательно изучить раздел, касающийся буксировки.

Убедившись в допустимости буксировки, следует позаботиться о необходимой экипировке. Речь идёт о качественном тросе и крепежах к нему. Также нужно иметь предписанные правилами дорожного движения красно-белые флажки, размерностью 20×20 см. Ими обозначается гибкое специальное связующее звено.

Крепёжные элементы (крюки, карабины, петли-шаклы) следует выбирать только максимально надёжные. Они должны подходить к специальным буксировочным проушинам. Следует использовать прочный, но эластичный канат. Слабая лента может порваться и повредить автомобиль. Очень массивные тросы будут тяжёлыми и толстыми. В свою очередь это может затруднить крепёж.

Для исключения неприятностей при буксировке, следует придерживаться базовых правил. При подготовке к перетяжке нужно с другим водителем обсудить удобную скорость, быть бдительными, а также договориться о специальных условных сигналах, которые должны без труда пониматься обоим автомобилистами.

Нужно заранее спланировать удобный и безопасный маршрут. Лучше избегать езды в пробках, на узких улочках, крутых уклонах и сложных перекрёстках. Лучше перенести буксировку на то время, когда дорожный трафик является минимальным. Этот процесс желательно не осуществлять в условиях ограниченной видимости и в ночное время.

Нужно следить за сцепкой и транспортным средством. Если буксировать машину придётся довольно далеко, лучше договориться о некоторых контрольных остановках, чтобы проверить крепежи и состояние используемого троса.

Движение в паре следует осуществлять аккуратно. Требуется обеспечивать натяжение троса. Остановки должны быть максимально плавными, чтобы исключить волочение сцепки по земле и попадание её под колёса.

Нужно на ходу сохранять натяжение сцепки, сбрасывать заранее ход и плавно набирать скорость. Стоит учитывать, что буксировка повышает нагрузку на силовой агрегат. На затяжных подъёмах она способна приводить к перегреву. По этой причине нужно следить за температурным режимом.

В завершении стоит отметить, что использование для крепления сцепки даже прочных подрамников, элементов подвески и бамперов, категорически запрещается. В случае рывка, они могут быть оторваны и привести к различным повреждениям.

Автоэксперт,
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