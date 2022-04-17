Как правильно осуществлять буксировку автомобилей

Хотя буксировка и кажется простым процессом, она считается одной из самых опасных и сложных транспортных операций. Эксперты рассказали, как правильно осуществлять буксирование автомобиля.

Со временем теоретические знания могут забываться. Вследствие этого, перед буксировкой машины лучше освежить основные базовые правила. Предельная скорость во время данного процесса должна составлять не больше 50 км/час. На машине-буксировщике нужно включить ближний свет. На буксируемом транспортном средстве следует активировать «аварийку». Нужно пользоваться крепким тросом, его длина должна составлять 4 – 6 м.

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Нужно знать, можно ли вашему автомобилю осуществлять процесс буксировки и какой вес он способен перемещать. Обо всех этих моментах можно узнать, воспользовавшись руководством по эксплуатации. Следует внимательно изучить раздел, касающийся буксировки.

Убедившись в допустимости буксировки, следует позаботиться о необходимой экипировке. Речь идёт о качественном тросе и крепежах к нему. Также нужно иметь предписанные правилами дорожного движения красно-белые флажки, размерностью 20×20 см. Ими обозначается гибкое специальное связующее звено.

Крепёжные элементы (крюки, карабины, петли-шаклы) следует выбирать только максимально надёжные. Они должны подходить к специальным буксировочным проушинам. Следует использовать прочный, но эластичный канат. Слабая лента может порваться и повредить автомобиль. Очень массивные тросы будут тяжёлыми и толстыми. В свою очередь это может затруднить крепёж.

Для исключения неприятностей при буксировке, следует придерживаться базовых правил. При подготовке к перетяжке нужно с другим водителем обсудить удобную скорость, быть бдительными, а также договориться о специальных условных сигналах, которые должны без труда пониматься обоим автомобилистами.

Нужно заранее спланировать удобный и безопасный маршрут. Лучше избегать езды в пробках, на узких улочках, крутых уклонах и сложных перекрёстках. Лучше перенести буксировку на то время, когда дорожный трафик является минимальным. Этот процесс желательно не осуществлять в условиях ограниченной видимости и в ночное время.

Нужно следить за сцепкой и транспортным средством. Если буксировать машину придётся довольно далеко, лучше договориться о некоторых контрольных остановках, чтобы проверить крепежи и состояние используемого троса.

Движение в паре следует осуществлять аккуратно. Требуется обеспечивать натяжение троса. Остановки должны быть максимально плавными, чтобы исключить волочение сцепки по земле и попадание её под колёса.

Нужно на ходу сохранять натяжение сцепки, сбрасывать заранее ход и плавно набирать скорость. Стоит учитывать, что буксировка повышает нагрузку на силовой агрегат. На затяжных подъёмах она способна приводить к перегреву. По этой причине нужно следить за температурным режимом.