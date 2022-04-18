Стоит ли ремонтировать машину старыми запчастями?

Банк России не поддержал идею, которая предполагает новый формат ремонта машин. Считалось, что использование подержанных запчастей позволит избежать сильного влияния дефицита на рынке. Напомним, что данная инициатива предлагалась для восстановления машин по страховому полису ОСАГО. Представители регулирующего ведомства посчитали, что данное нововведение может негативно отразиться на безопасности дорожного движения. Но схожая практика уже давно используется на вторичном рынке. Рассмотрим ее основные преимущества и недостатки.

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В России уже давно предлагают возможность использования б/у деталей при проведении ремонта автомобилей. Однако реализовать такой проект можно будет только через изменение законодательства. Банк России не собирается одобрять такие решения. Представители объясняют позицию тем, что запчасти, которые уже использовались ранее, не имеют никакого стандарта качества и надежности. Фактически, для каждого элемента придется проводить дополнительную оценку и экспертизу, чтобы обеспечить безопасность во время использования транспортного средства. Кроме того, в таких обстоятельствах ремонт может приводить к авариям на дорогах.

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Необходимость введения такого механизма продиктована непростой обстановкой на рынке. С недавних пор наблюдается дефицит запчастей, что повлекло за собой рост цен на ремонт почти в 2 раза. В таких обстоятельствах механизм действия страховой структуры ОСАГО начинает давать сбой. Дело в том, что сумма затрат на материалы и запчасти, необходимые для восстановления автомобилей, определяется единой методикой. Страховые компании и представители ремонтных мастерских не имеют права менять установленные суммы в одностороннем формате. Поэтому остается искать варианты, чтобы не испортить отношения с клиентами.

Но закон об ОСАГО пока не предполагает возможность использования подержанных запасных комплектующих. Чтобы реализовать такое предложение, пришлось бы вносить изменения в действующее законодательство. А это говорит о выполнении сложных процедур - разработка критериев оценки и сертификация всех деталей.

Несмотря на такие трудности, в России уже давно функционирует система восстановления транспортных средств старыми запчастями. Дело в том, что в государстве есть большое количество старых машин. Возраст автомобильного парка составляет уже 14 лет. Кроме того, в России много машин, которые ввозились с Дальнего Востока неофициально. У них просто нет возможности отправляться на ремонт к официалам, поэтому владельцы часто приобретают запчасти на вторичном рынке.

В данном случае речь идет о деталях, которые не подвергаются ускоренному износу - бамперы, кузовные элементы, двери, оптика, накладки из пластика. С моторами и трансмиссиями приходится действовать более осторожно, так как они часто имеют скрытые дефекты, которые сказываются на работе. Не рекомендуется ставить детали, которые имеют небольшой ресурс - амортизаторы, пружины, уплотнители и прочие элементы ходовой части и подвески.

Центробанк внес изменения в деятельность страховых компаний. Чтобы не допустить сильного подорожания, было принято решение - избежать влияния дефицита на структуру путем использования продукции неоригинального производства. Мастерские при ремонте по страховому полису ОСАГО могут использовать такие запчасти - они, как правило, изготавливаются в Китае. Но у автомобилистов есть возможность пользоваться б/у комплектующими. Закон предполагает альтернативу - получение денежных средств вместо ремонта.