Платные автодороги — плюсы и минусы

На территории Европы уже давно используются платные автодороги. При этом они пользуются преимуществом перед альтернативными, бесплатными вариантами. Эксперты решили разобраться, как обстоит ситуация в России с этим вопросом.

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Преимущества платных автодорог заключаются в развитой инфраструктуре около них (кафе, заправки и т.д.), хорошем дорожном покрытии, большом количестве полос движения. Максимальный скоростной режим по платным автотрассам будет ограничен 150 км/час, превышающий значения на обычных трассах. Вследствие этого, такие дороги могут быть более удобными для осуществления дальних поездок. Водители, потратившие некоторую сумму для езды по такой автотрассе, смогут основательно сэкономить время.

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Следующим преимуществом является постоянное слежение специальных служб за покрытием автодороги и трафиком на шоссе. В случае возникновения ДТП, приедут соответствующие службы. Тоже самое касается неблагоприятных дорожных условий либо снегопада. Благодаря этому, образование заторов на платных дорогах практически полностью исключается.

Среди недостатков стоит отметить стоимость проезда. Так, на определённых участках взимается плата в районе 1 – 10 рублей за километр пути. Насколько это дорого, решать каждому автомобилисту индивидуально.

Однако в некоторых случаях лучше выбрать платный вариант шоссе, так как бесплатная езда по дорогам с плохим качеством покрытия, во-первых, будет длиться на порядок дольше, а во-вторых, на ней можно получить повреждения авто, которые в итоге могут обойтись ещё дороже, чем поездка по оплачиваемой трассе. Также не стоит исключать наличие пробок на дороге.

Стоит отметить, что на российских платных автодорогах в принципе отсутствует строго установленная тарификация проезда. Так, в одних местах езда может обойтись в 3 – 4 рубля, а в других 9 – 10 руб.

Многие автолюбители задаются вопросом, как же можно сэкономить на езде по платным шоссе? По заявлению экспертов, для реальной экономии на проезде по платным трассам, требуется ехать на транспортном средстве ночью. В тёмное время суток на большинстве дорог проезд более дешёвый, примерно на 30-60%. Желательно осуществлять поездки в будние дни с понедельника по четверг. Езда по платным автотрассам с пятницы по воскресенье дороже примерно на 20 – 40%.

Применение T-Pass либо транспондера поможет облегчить автомобилистам проезд и оплату во время езды по платным автотрассам. В этом случае деньги будут списываться в автоматическом режиме. При этом приближаясь к пунктам оплаты, нужно уменьшить скорость движения до 20 км/час. Автомобилисту не придётся осуществлять полную остановку. Проезд со специальной картой T-Pass позволяет сэкономить до 15 процентов.