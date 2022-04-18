Как в автосалонах обманывают покупателей подержанных машин

Многие считают, что покупка подержанных машин в автосалонах безопасна. Это не совсем так. Здесь тоже есть риск столкнуться с обманом, и многочисленные истории пострадавших это подтверждают. В этом материале мы на реальных историях покажем, как автосалоны обманывают покупателей, а также дадим советы, которые не дадут вам попасться на крючок нечестных продавцов.

Фото: АвтоКод АвтоКод

Какие схемы используют нечестные автосалоны

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Обман при покупке автомобиля в автосалоне может касаться как технического состояния машины, так и ее юридической чистоты. Помимо этого, нечестные продавцы не только скрывают недостатки продаваемых автомобилей, но и прибегают к откровенным мошенническим действиям.

Мы рассмотрим 5 способов обмана, которыми пользуются в некоторых автосалонах.

сокрытии проблемной истории;

реализации неисправных машин;

продаже автомобилей со скрученным пробегом;

обмане при расчете с продавцом машин;

мошенничестве с документами. Речь пойдет о:

У каждого из перечисленных способов обмана есть реальные жертвы. Вспомним и о них тоже.

Схема №1: сокрытие проблемной истории

Часто покупатели считают, что в автосалонах продаются машины с проверенной и чистой историей. Таким доверием пользуются нечистые на руку продавцы. Одной из их жертв стала женщина, купившая в ноябре 2019 года у одного московского дилера автомобиль Hyundai Creta. На сделке клиентке выдали электронный ПТС. Машина оказалась в залоге, а выяснилось это только через месяц после сделки, когда покупательница поехала к нотариусу за оформлением доверенности.

Если не знать о залоге, перед банком будет расти задолженность. И несмотря на то, что машину закладывал другой человек, изымать авто будут у текущего собственника. Отстаивать свои права обычно приходится в судебном порядке, и не всегда успешно.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно проверять авто на сайте Федеральной нотариальной палаты. Он покажет наличие или отсутствие залога у ТС.

Больше информации по автомобилю можно получить через сервис avtocod.ru. Помимо залога, он покажет историю лизинга, ДТП, расчеты ремонтных работ, скрутку пробега, неоплаченные штрафы, ограничения ГИБДД, арбитражные дела и многое другое.

Схема №2: реализация неисправных машин

В автосалонах продают не только проблемные, но и неисправные транспортные средства. Жертвой такого обмана стала москвичка по имени Елена, которая в 2013 году приобрела авто с пробитым катализатором и сажевым фильтром. Машина обошлась в 500 тыс. рублей, плюс 200 тысяч автомобилистка заплатила за страховку от банка. О поломках женщину салон не предупредил, за помощью пришлось обращаться к юристам.

После покупки неисправного авто клиентам приходится либо писать претензии и пытаться восстановить справедливость, либо изрядно тратиться на ремонт, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию.

Схема №3: продажа автомобилей со скрученным пробегом

Еще одна схема обмана в автосалонах заключается в продаже машин со скрученным пробегом. Покупатель в таком случае получает как минимум двойной ущерб. Во-первых, автомобиль с большим километражем стоит дешевле, чем платит клиент. Во-вторых, из-за большего износа деталей новому владельцу придется неожиданно потратиться на ремонт.

С такой схемой обмана в ноябре 2020 года столкнулся житель Екатеринбурга, который за 900 с лишним тысяч рублей купил в автосалоне Skoda Octavia 2016 года выпуска. Машина, по данным дилера, проехала 65 тыс. км. Позже клиент перепроверил пробег и узнал, что данные скручены.

Дело дошло до суда. Была проведена экспертиза, которая установила реальный пробег автомобиля. Оказалось, что на самом деле машина проехала 340 тыс. км!

Схема №4: автосалоны-однодневки

Салоны-однодневки – более жесткий метод обмана покупателей. Шарашкины конторы работают до тех пор, пока от клиентов не начинают поступать жалобы. Затем фирмы исчезают, и на их месте появляется другие юридические лица.

С такой схемой мошенничества в 2014 году столкнулась москвичка Евгения Попова. Она приобрела подержанную иномарку в столичном автосалоне «Олимп-Авто», а по прошествии двух лет автомобиль забрали полицейские. Оказалось, что машину в салоне оставило частное лицо. Компания продала автомобиль, но деньги, которые заплатила Евгения, продавцу не передала. Владелец же, в свою очередь, объявил машину в угон.

Когда обманутая женщина обратилась в автосалон, выяснилось, что там числится уже другая фирма под названием «Дельта-Авто». И хотя сотрудники были прежние, доказать пострадавшей ничего не удалось: раз организации нет, то какие могут быть претензии?

Схема №5: мошенничество с документами

Еще один коварный прием мошенников заключается в махинациях с документами. Они могут касаться договора купли-продажи, оформления кредита и других операций. Вот что произошло с Оксаной из Москвы.

В апреле 2014 года она купила в автосалоне Chevrolet Cruze 2010 года выпуска. Цена машины была 430 тыс. рублей. Авто было приобретено в кредит по программе трейд-ин, в рамках которой собственница передала Mitsubishi Carisma 1999 года выпуска, оцененную в 50 тыс. рублей.

По логике, Оксана должна была доплатить салону 380 тыс. рублей, но ей оформили автокредит, по которому приобретаемая машина стоила уже 480 тыс. рублей. Первоначальный взнос учтен не был. С процентами по кредиту стоимость машины выросла до 617 тыс. рублей, а за 60 месяцев женщина должна была выплатить 950 тыс. рублей.

Подобные действия часто оказываются успешными для автосалона, так как сотрудники предоставляют клиенту объемные договора с мелким шрифтом. Также имеет место затягивание сделки, которое выматывает покупателей и ослабляет их внимание.

Порой прочитанные документы сотрудники салона просто уносят и подменяют на другие.

Как защититься от обмана автосалона

Итак, мы разобрались, как обманывают в автосалонах покупателей подержанных машин. Теперь расскажем, как защитить себя от мошеннических действий.

Совет №1: соберите информацию об автосалоне

Чтобы повысить шанс на беспроблемную покупку, нужно внимательно ознакомиться с репутацией автосалона. В этом помогут отзывы покупателей в интернете.

Совет №2: проверьте автомобиль через специальный сервис

Проверка через сервис «Автокод» помогает выявить проблемный экземпляр. Не пренебрегайте этим инструментом, особенно когда машина продается по очень низкой цене.

Совет №3: внимательно осмотрите автомобиль

Что касается технического состояния машины, то перед подписанием договора и акта приема-передачи важно тщательно ее осматривать. Обязательно сверьте VIN автомобиля с данными в договоре купли-продажи.

Совет №4: прочитайте то, что написано в документах

Чтобы избежать обмана, связанного с документами, внимательно и неспешно прочитайте все, что там написано. Если сотрудник автосалона унес прочитанные документы, а потом вернул их, снова все перечитайте, чтобы понять, что не было подмены. Не спешите подписывать бумаги.

Совет №5: отправьтесь на сделку с близким человеком