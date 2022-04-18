Можно ли смешивать разные марки антифриза

Автовладельцы иногда сталкиваются с ситуацией, когда антифриз в системе заканчивается, а в ближайшем автомагазине есть только состав другого производителя. Возникает соблазн, не сливая одну марку антифриза, добавить другую охлаждающую жидкость. Автоэксперты рассказали, можно ли смешивать разноцветный антифриз от разных изготовителей, и чем это может повредить машине.

Почему важно следить за уровнем антифриза

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Охлаждающая жидкость в системе автомобиля предохраняет двигатель от перегрева. При достаточном уровне жидкость предотвращает чрезмерный расход масла, а также деформацию маслосъемных колпачков и колец поршней. Перегрев двигателя грозит выходом из строя головки блока цилиндров и образованием задиров на поршнях и в цилиндрах.

Антифриз имеет свойство со временем испаряться. Также бывает, что охлаждающая жидкость вытекает из-за негерметичности системы. Вне зависимости от того, какова причина низкого уровня антифриза, устранять ее нужно незамедлительно, пишет портал Tarantas news. При этом важно знать, что именно нужно заливать и можно ли смешивать разные составы.

Подойдет ли дистиллированная вода

К этому решению можно прибегнуть в экстренном случае и крайне осторожно. Доливать воду можно только в небольшом объеме, который в итоге испарится естественным образом – 200-300 мл. Больше фильтрованной воды заливать допускается, если поломка застала вас в пути, и нужно срочно доехать до места. По приезду придется безотлагательно обратиться в автосервис для устранения течи и замены антифриза. При полной замене жидкости можно использовать средство любого производителя, подходящее вашей машине.

Можно ли смешивать

Заливать разрешается охлаждающую жидкость любого цвета. Цвет антифризу придают красители, и он не имеет отношения к химической формуле средства. При смешивании следует ориентироваться на единственный параметр – химический состав базовой жидкости и присадки. Характеристики дополнительно указываются на этикетке, поэтому их необходимо изучить перед заливкой. Отнестись к этому следует ответственно, так как в некоторых случаях смешивание может привести даже к поломке мотора.