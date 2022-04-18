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1 час назад

Автоэксперт Хайцеэр назвал достоинства и недостатки китайских автомобилей в 2022 году

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Эксперты ожидают увеличения спроса на китайские автомобили в ближайшее время, но при этом обращают внимание, что у них тоже имеются не только достоинства, но и недостатки. О плюсах и минусах машин из КНР в 2022 году рассказал в беседе с радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Эксперт назвал достоинства и недостатки китайских авто
Фото: Chery Chery

Очевидно, что китайский автопром значительно прибавил в качестве в последние годы. Поменялись технологии в электронике, улучшился дизайн, причем в последнем случае, по мнению Хайцеэра, китайцы порой даже превосходят японских конкурентов.

Что касается недостатков, то у современных китайских автомобилей, как считает эксперт, их всего два – зачастую слабые двигатели и не всегда хорошо сочетающиеся между собой моторы и коробки передач, пишет портал "Автоновости дня". При этом сбалансированные модели среди них тоже есть, в том числе те, которые построены в кооперации с европейскими брендами.

Прогресс в китайском автомобилестроении привел к тому, что по-настоящему дешевых машин из КНР больше нет и, по всей видимости, не предвидится. По словам Хайцеэра, это связано с тем, что в цену теперь закладываются не только дизайн и технологическая часть, но и маркетинг.

"Мы не получим сегодня «копеечный» китайский автомобиль, но мы и не получим то несовершенство, которое было еще 10 лет назад", – подчеркнул специалист.

Как писал сайт Profile.ru, эксперты ранее назвали самые надежные китайские автомобили в 2022 году. Для этого они изучили проблемы, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей из Китая в течение 2–12 месяцев после покупки.

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