Эксперт назвал достоинства и недостатки китайских авто

Эксперты ожидают увеличения спроса на китайские автомобили в ближайшее время, но при этом обращают внимание, что у них тоже имеются не только достоинства, но и недостатки. О плюсах и минусах машин из КНР в 2022 году рассказал в беседе с радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Фото: Chery Chery

Очевидно, что китайский автопром значительно прибавил в качестве в последние годы. Поменялись технологии в электронике, улучшился дизайн, причем в последнем случае, по мнению Хайцеэра, китайцы порой даже превосходят японских конкурентов.

Что касается недостатков, то у современных китайских автомобилей, как считает эксперт, их всего два – зачастую слабые двигатели и не всегда хорошо сочетающиеся между собой моторы и коробки передач, пишет портал "Автоновости дня". При этом сбалансированные модели среди них тоже есть, в том числе те, которые построены в кооперации с европейскими брендами.

Прогресс в китайском автомобилестроении привел к тому, что по-настоящему дешевых машин из КНР больше нет и, по всей видимости, не предвидится. По словам Хайцеэра, это связано с тем, что в цену теперь закладываются не только дизайн и технологическая часть, но и маркетинг.

"Мы не получим сегодня «копеечный» китайский автомобиль, но мы и не получим то несовершенство, которое было еще 10 лет назад", – подчеркнул специалист.