Чем опасны для машины резкие старты и торможения?

На дороге можно встретить несколько типов автомобилистов. Одни предпочитают передвигаться не спеша, чтобы не наносить вреда транспортному средству. Другие же, напротив, стремятся стартовать агрессивно и максимально быстро. Они выжимают педаль газа до упора и набирают скорость, чтобы обогнать других водителей в своем потоке. Но такие действия всегда сопровождаются большими нагрузками на технику. Рассмотрим, почему это представляет опасность для автомобиля.

Фото: Car.ru Car.ru

Нагар. В первую очередь слишком резкий старт может сказаться на экономичности. Если разгоняться до 100 км/час на пределе возможностей, расход топлива будет увеличен в несколько раз. Если на определенном участке разрешено передвигаться со скоростью не более 90 км/час, а водитель превышает предел на 40км/час, расход топлива будет увеличен почти в 2 раза. Как только машина приближается к 150 – 170 км/час, техническая часть начинает работать на износ. Опасно быстро передвигаться при отсутствии регулировки систем впрыска. Дело в том, что на автомобилях с большим пробегом могут наблюдаться перебои в приготовлении топливовоздушной смеси. Это чревато образованием нагара и серных отложений.

Видео дня

Разрушение катализатора. Непостоянный ритм передвижения может сказываться на состоянии катализатора. Пары топлива, которые остаются внутри, проходят в систему выхлопа и догорают уже в сотах катализатора, из-за чего возникает сильный перегрев. Под влиянием высокой температуры соты начинают оплавляться. Сами ячейки могут разрушаться из-за постоянной тряски и вибрации.

Масло. Когда автомобиль передвигается с резкими разгонами и торможениями, может стремительно сокращаться ресурс масла. Пары топлива проходят в картер, перемешиваясь с сажей. Загрязнения в системе смазываются маслом и меняют его консистенцию. В результате состав может обрести черный цвет. Кроме того, масло может локально пригорать. Если это возникает, образуется осадок в виде хлопьев, налипающих на стенках каналов. Масло быстро утрачивает заложенные на заводе характеристики, поэтому не может выполнять свои функции. Любителям спортивной езды рекомендуется проводить замену расходного материала каждые 4000 км пробега.

Нагрузка на технику. Если обороты мотора постоянно будут доходить до красной зоны, начнет повышаться нагрузка на все узлы в автомобиле. Из строя выходят подшипники ГРМ, цепь растягивается, а компенсаторы клапанов ломаются. Есть ряд других неприятных последствий - искажение углов настройки колес, выход из строя катушек и прочее.