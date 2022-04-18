На чем нельзя и на чем можно сэкономить при смене шин сегодня

Сезонная смена покрышек в центральной полосе России уже в самом разгаре. Поэтому автомобилистам пора вспомнить основные требования по проведению процедуры. Если упустить некоторые нюансы, можно поплатиться поломкой транспортного средства. Порой некоторые правила и рекомендации уходят на второй план в целях экономии. В результате владельцам приходится платить гораздо больше запланированного. Кроме того, в современных условиях многие комплектующие, которые ввозятся из других стран, заметно подорожали.

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Весна пришла, а значит пора разбираться в гараже и подготавливать к эксплуатации комплект летних покрышек. В скором времени они будут занимать почетное место в автомобиле. Но перед тем, как ощутить легкость машины на дороге и меньший расход топлива, следует пройти процедуру шиномонтажа. Это предполагает длительное ожидание в очереди, прохождение многосоставной процедуры. Каждый этап во время выполнения работ представляет большую важность.

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Мало просто снять колесо и установить новую покрышку. Нужно еще провести балансировку, чтобы транспортное средство стабильно вело себя на дороге. Чем качественнее выполняется данная процедура, тем выше вероятность, что покрышка и подвеска машины прослужат дольше. Кроме того, это обеспечит сохранение расхода топлива в заводских рамках. И на этом сложности шиномонтажа не заканчиваются для владельца.

Важный элемент, который потребуется при выполнении работ - динамометрический ключ. Гайки и болты крепления колеса к ступице должны затягиваться с определенным усилием. Данный параметр определяется производителем и выносится в соответствующий раздел в инструкции по эксплуатации. Если нарушить установленный регламент, можно столкнуться с повреждением крепления. После этого снять колесо не получится. Замена или ремонт ступицы в современных условиях - страшный сон любого автомобилиста.

Еще один элемент, подверженный повреждениям - крепеж. Гайка или болт отличается определенным сроком годности. Но это не единственная трудность, с которой можно столкнуться. Дело в том, что некоторые производители предусматривают одноразовые крепления - служить они могут до первого шиномонтажа. Все остальные болты или гайки быстро прикипают или ржавеют. Вариант каждый раз приобретать новый комплект - не самый лучший, особенно с учетом стоимости на рынке. Выход есть - использовать качественную медную смазку, в которой содержится много купрума.

При помощи обработки можно будет уберечь крепеж, диски и ступицу от прикипания, а значит - предотвратить лишние траты на ремонт. Кроме того, заменить проколотое в дороге колесо окажется гораздо проще. Медная смазка подходит даже для обработки свечей зажигания, датчиков и шпилек коллекторов. Резьбовое соединение после обработки разбирается легко даже через 10 000 пройденных автомобилем километров. Вечное правило “скупой платит дважды” в современных условиях точно подходит к шиномонтажу.