Чем псевдоксенон отличается от оригинала

Автомобилисты, которые желают сэкономить, приобретают «псевдоксеноны», не имеющие чего-либо общего с автомобильными ксеноновыми лампами. У них сильно отличается процесс получения светового луча.

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Благодаря свечению ксеноновой лампы обеспечивается «дневное» (бело-голубое) свечение. «Псевдоксенон» светит комбинацией желтого и голубого оттенка. Псевдоксенон в народе называется лжексенон. Речь идёт об обычных галогенных лампах накаливания. Их интенсивность свечения является зависимой от потребляемой мощности. Они обладают низким КПД, потому что в этом случае выделяется большое количество тепловой энергии. При этом лампы обладают красивым синим свечением, похожим с ксеноном. Однако эти варианты не имеют ничего общего.

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Ксеноновое свечение имитируют не только китайские и корейские компании. Например, в автомагазинах встречаются галогенки марки Philips. Они называются Blue Vision, что переводится как «голубое зрение». Для них характерен световой спектр, который приближён к ксеноновому. Жёлтая расцветка в свечении данной лампы является практически незаметной.

Благодаря окрашенным колбам повышается контрастность картинки, но в случае определённых условий. Желтый оттенок по определению улучшает видимость при дожде и тумане. Для голубой расцветки всё буквально наоборот.

Псевдоксеноновые лампы по яркости уступают ксеноновым. В случае отсутствия надобности в хорошем свете и желания выделиться в транспортном потоке, можно воспользоваться лампами Blue Vision. Их выпускают комплектами и поштучно.

По мнению некоторых автолюбителей, псевдоксенон обладает голубым свечением. Вследствие этого производителем повышается «цветность». Для этого они окрашивают внутренние колпачки фар либо прикрывают их специальным синим стеклом. В этом случае прибавляется синее свечение и убавляется видимость на автотрассе. Вследствие этого эксперты не советуют покупать лампы марки MTF с синими колпачками, так как они светят очень плохо.

Производителям известно, что свечение имитирующих галогенок не синее, а более белое. Лампы такого класса, которые изготовлены в рамках европейских стандартов, не причиняют ущерб безопасности на автотрассе. У них меньший спрос службы. При этом они могут взрываться либо плавиться.

Для улучшения видимости и избавления от желтого света, в случае отсутствия готовности установки ксенона, оптимальным выбором будет установка псевдоксенона. Не все автомобилисты смогут произвести установку ксенона в авто, потому что для этого требуется осуществлять прокладывание проводки. С псевдоксеноном дела обстоят проще – требуется произвести снятие старых ламп и установку новых.

В завершении стоит отметить, что преимущество ламп под ксенон заключается в более ярком свечении и улучшенной освещённости обочин и автотрасс. Белая расцветка считается естественной. Для большинства автомобилистов она является более предпочтительной.

Отрицательным моментом можно назвать более дорогую стоимость в сравнении с аналогичными лампочками, не охлаждающими ксеноновым эффектом. Ещё стоит отметить их меньший срок службы по причине увеличенной мощности.