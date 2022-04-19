Первые лица России рискуют остаться без авто

Чиновники разного уровня на фоне закрытия в стране автомобильных заводов, ухода многих брендов с рынка РФ и прекращения поставок запчастей могут столкнуться с тем, что им пересаживаться будет попросту не на что. К тому же не в пользу госслужащих — закон о предельной цене на закупаемые машины.

Фото: © Руслан Шамуков/ТАСС © Руслан Шамуков/ТАСС

Люксовые бренды авто станут еще дороже. Чиновники в регионах уже повышают порог стоимости своих автомобилей. Рост цен ожидается у премиального бренда Aurus, отмечал ранее глава Минпромторга Денис Мантуров. Все это — на фоне перебоев с поставками запчастей и уходом брендов из России. На чем будут ездить первые лица и чиновники рангом пониже? И поможет ли здесь Китай?

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В том, что Aurus подорожает, виноват не дефицит импортных деталей — просто сейчас представительский седан продают в убыток, пояснил глава Минпромторга. Предстоит еще выполнить план по импортозамещению, на что также нужны деньги. В конце 2021 года стоимость седана Aurus начиналась от 24 млн рублей, насколько ценник повысят — неизвестно. В самой компании Business FM об этом тоже не сообщили, согласились говорить только о запчастях.

Реплика директора по продажам и сервисному обслуживанию Aurus Артема Юсупова:

«Номенклатура запасных частей, поставляемых в дилерскую сеть Aurus, составляет около 2,5 тысячи наименований. Гарантийные обязательства бренда перед клиентами и партнерами мы поддерживаем и выполняем в полном объеме. На данный момент наши дилеры полностью обеспечены необходимым количеством запасных частей из категории быстрой оборачиваемости для автомобилей. Сроки заказа весьма короткие».

Спасением для пользователей авто экстра-класса мог бы стать Китай: у Пекина тоже есть марка, на которой ездят первые лица государства. Это Hongqi, или «Красное знамя». По внешнему виду это нечто среднее между Bentley и Aurus Senat. Есть китайская премиальная марка Wey. На этом, пожалуй, в этом сегменте все. Надежда остается все же на Aurus, считает автоэксперт Юрий Урюков:

«Частично он тоже состоит из импортных запчастей, этой марки тоже коснется кризис, в том числе поставщиков комплектующих и компонентов, различных микрочипов и так далее. Тем не менее это российская марка, которую будут поддерживать. Наверное, пересмотрят градации для покупки автомобилей для чиновников, как у нас недавно случилось с тем, что порог на автомобили, которые относятся к категории роскоши, подняли — и сделали это разумно и оперативно. Aurus все эти вещи затронут, надо просто понимать, что это штучный товар, определенный запас компонентов на складах наверняка есть».

С Aurus первым лицам государства пересаживаться не на что: поставок Rolls-Royce и Maybach в Россию в ближайшее время ожидать не стоит. Чиновники классом пониже, на уровне заместителей министров, которые раньше могли себе позволить Audi А8, BMW 7 и Mercedes S-класса, тоже остались без альтернатив. Можно рассмотреть Hyundai Genesis, но это больше конкурент Mercedes Е-класса, BMW 5 и Audi A6.

Для средних чиновников — уровня администрации отдаленного моногорода — с 2015 года действует отдельный закон. Он не позволяет закупать автомобили дороже 2,5 млн рублей за штуку. Вдобавок авто должны выпускаться в России. Все было налажено: Toyota выпускала Camry в Петербурге, BMW работала в Калининграде, Volkswagen и Skoda размещались в Калуге и Нижнем Новгороде. Сейчас заводы закрыты, многие бренды покинули российский рынок, поставки запчастей прекращены. Рост цен на детали только в масс-сегменте уже составляет 30-40%.

О том, какие варианты остались, рассказывает владелец проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«У нас остаются пока корейские бренды, для них российский рынок — это 8-9% мировых продаж. Японские производители пытаются договориться, чтобы остаться на российском рынке. Ожидается, что может быть поставка только Genesis и Xceed, больше ничего. Чиновникам придется ездить на тех машинах, которые у них есть. Я бы сказал, что это для бюджета хорошо. Надо будет удлинять срок эксплуатации автомобилей, которые находятся сейчас в парке, либо пересаживаться. Те, кто ездил на премиум-брендах, будут ездить на Toyota, Kia, Hyundai».