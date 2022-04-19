Экономим на серьезном ремонте: что в машине можно "откапиталить"

Начало 2022 года для российских автомобилистов стало новым испытанием. Антироссийские санкции привели к дефициту не только самих автомобилей, но и к сложностям с их обслуживанием. На фоне нестабильного курса рубля и перебоев с поставками запчастей заметно повысились цены на ремонт - в отдельных случаях в два-три раза. Удлинились сроки обслуживания, а некоторые автокомпоненты вообще исчезли с прилавков. В таких обстоятельствах автовладельцы намного чаще стали обращаться к мастерам, которые не просто чинят, а восстанавливают узлы практически до состояния новых агрегатов. Вспоминаем, что в машине можно "откапиталить".

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Задняя балка

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Проблема характерна для автомобилей с полузависимой схемой подвесок, когда конструкция задней представляет собой торсионную балку.

Из-за не всегда хорошей защищенности ее внутренних узлов от летящей грязи и влаги, а также физического износа, в зоне риска оказываются подшипники, которые своими роликами начинают разбивать посадочное место в качающихся рычагах. Последние начинают "гулять" под нагрузкой, вызывая стуки задней подвески, а в критических случаях просадку задней части кузова и нестабильное поведение авто на дороге.

Распространенность проблемы и ее неизбежное проявление привели к появлению достаточного числа автосервисов, которые специализированно занимаются восстановлением торсионной балки, поскольку устранение недостатков возможно только с помощью комплексных работ. Причем можно как восстановить собственный узел, так и воспользоваться уже восстановленным. Тут все будет зависеть от степени износа и срочности ремонта. В любом случае это окажется гораздо дешевле покупки новой задней подвески.

Рулевая рейка

Еще один узел, который с большой вероятностью рано или поздно потребует комплексного ремонта - рулевая рейка. Главный ее враг - коррозия. Причины ее появления могут быть разными - от потери герметичности уплотнителями до неквалифицированного обслуживания, например, при замене рулевых тяг.

Так или иначе, коррозия рулевого вала и других элементов узла приводит к появлению люфтов и стуков. Критический момент - повреждение зубьев рейки. В этом случае восстановить механизм уже не удастся. Во всех остальных - шлифовка, завтуливание, напыление, шлифовка и использование ремкомплектов могут вернуть вторую жизнь рейке на достаточно долгий срок.

Карданный вал

Владельцы возрастных полноприводных и заднеприводных автомобилей имеют дополнительный дорогостоящий узел, который может потребовать ремонта - карданный вал. Чаще всего проблемы связаны с износом крестовин. При разборе диагностируется состояние фланцев, вилок и шлицевого соединения, ШРУСа, подвесного подшипника и самой трубы. Компоненты карданного вала в той или иной степени восстанавливаются или меняются на специализированных сервисах, которые нередко дают гарантии на выполненные работы.

Компрессор кондиционера

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К началу летнего сезона автовладельцы часто отправляются на диагностику системы кондиционирования, которая может преподнести неприятный сюрприз - заклинивший компрессор.

Поскольку стоимость нового может составлять несколько десятков тысяч рублей, есть смысл разобрать узел - нередко оказывается, что механизм подлежит ремонту.

Очень повезет, если компрессор будет оснащен датчиком заклинивания. Поскольку при заклинивании прижимная пластина-диск блокируется, а шкив продолжает вращаться, из-за чего механизм перегревается с угрозой разрушения муфты. Сохранение муфты в рабочем состоянии сильно сэкономит бюджет ремонта всего компрессора. Проворачивающийся хоть немного вал - тоже хороший признак, который говорит о возможности восстановления узла. Прозрачно-желтоватое масло скажет о неплохом состоянии поршневой группы.

Все это выявляется на диагностике и при удачном раскладе может сэкономить не один десяток тысяч рублей по сравнению с заменой на новый, причем даже неоригинальный компрессор.

Генератор

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Неисправный генератор также чаще всего подлежит ремонту. Причем при определенных навыках и знаниях автовладельцы даже порой чинят его сами.

Диодный мост с неисправными диодами, регулятор напряжения, состояние обмотки статора - все это тестируется на предмет неисправностей, меняется, запаивается и собирается обратно. При удачном стечении обстоятельств стоимость ремонта можно сократить даже до одной-двух тысяч рублей.

Тормозная система

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Самый распространенный пример восстановления узлов - тормозная система. Главных проблем тут две - изношенные суппорты и поврежденные тормозные диски.