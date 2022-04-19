За что могут оштрафовать при установке газового оборудования в авто

Самая популярная доработка транспортного средства - установка газобаллонного оборудования. Такая система необходима для того, чтобы автомобиль мог работать не только на бензине или дизеле, но и на газе. У модернизации такого вида есть свои преимущества и недостатки, которые выявляются в ходе эксплуатации. Главный плюс - возможность сэкономить значительную сумму на топливе.

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Автомобили на газу начали появляться еще в 19 веке. Тогда англичанин С.Браун разработал силовой агрегат, который был способен работать на светильном газе. В Советском Союзе выпуск транспортных средств с газогенераторами получил свое развитие в 1930 годах. В списке первых представителей данного класса можно выделить модели ГАЗ-АА и ЗИС-5. С того времени ГБО постоянно модернизировали, чтобы оно было более безопасным, надежным и инновационным. Если рассматривать все созданные установки, они представлены уже в 6 поколении. Каждое из них отличается по особенностям функционирования. Работать такие системы способны почти со всеми моторами, представленными на рынке.

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Но автовладельцу, который пожелает перевести транспорт на ГБО, придется запастись терпением. Такую процедуру вряд ли можно назвать простой. Любой вид тюнинга, который не оформляется как заводской, расценивается в качестве незаконного. Поэтому устанавливать нештатное оборудование, которое не указано в одобрении типа транспортного средства, нужно с разрешением от ГИБДД. Для получения разрешения потребуется собрать целый пакет документов.

Преимущества и недостатки. Главный плюс для большинства автомобилей с ГБО - денежная выгода. Стоимость сжиженного газа в России гораздо меньше. Еще одно преимущество - длительный срок службы свечей зажигания, так как на них не образуется нагар. Кроме того, автомобили, моторы которых работают на газу, наносят меньший вред экологии.

Есть и ряд недостатков, с которыми придется сталкиваться - высокие затраты на приобретение самого ГБО и его установку в дальнейшем. Если транспортное средство используется нечасто, такое оборудование не принесет никакой выгоды. Аналогичное явление наблюдается и у машин с небольшими габаритами. На практике было много случаев, когда из-за установки ГБО аннулировали гарантию на транспортное средство. Так как оборудование занимает много места, приходится жертвовать вместимостью.

Не удастся избежать в ходе эксплуатации и потери мощности. Дело в том, что газ имеет совершенно другое октановое число. Чтобы легализовать такой вид тюнинга, потребуется потратить много времени. Если возникнет желание перепродать машину, придется столкнуться с трудностями.

Установка ГБО. Многие компании в крупных городах занимаются переоборудованием транспортных средств на ГБО. Поэтому стоимость процедуры зависит не только от региона, но и от типа установки. Как правило, за установку берут от 50 000 до 100 000 рублей. В 2015 году в силу вступил техрегламент Таможенного союза, который установил - монтаж ГБО считается внесением изменений в конструкцию ТС. Данная процедура требует официального оформления. Просто так перевести машину на газ и эксплуатировать ее не удастся. За игнорирование данных требований полагается штраф.