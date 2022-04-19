Рейтинг-2021: кто стал "отличником" по качеству и надежности

Ежегодно специалисты составляют рейтинги лучших транспортных средств в определенных сегментах. Не всегда в них фигурируют одни и те же модели - рынок пополняется новыми и прощается с теми, кто представлен уже не первый год. Самыми полезными считаются рейтинги, в которых раскрывается тема надежности и качества автомобилей. Под конец прошлого года независимая организация Consumer Reports решила составить собственный список моделей, которые заслуживают попасть в категорию “Самый надежный”.

Фото: Car.ru Car.ru

Consumer Reports - американская некоммерческая организация, которая недавно поделилась результатами собственного исследования. Специалисты рассматривали транспортные средства, представленные на рынке, на предмет надежности. В сравнении принимали участие представители разных брендов. По итогам самыми надежными признали машины японских производителей, а именно Lexus, Mazda, Toyota и Infiniti. В рейтинге был и рекордсмен - модель, которая получила сразу 100 баллов из 100 возможных. Был и наихудший результат - автомобиль с 5 баллами.

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Известно, что аналитики из Consumer Reports составляют ежегодные рейтинги на основе данных, полученных в ходе опросов. В исследованиях принимают участие автолюбители из США, которые имеют личные транспортные средства возрастом не более 20 лет. Список складывается из субъективных мнений автовладельцев. Респонденты указывают на поломки, с которыми приходится сталкиваться при эксплуатации определенной модели. После этого дефекты, которые набирают наибольший результат, позволяют оценить модель с точки зрения надежности по 100-бальной системе.

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По итогам проведенного исследования, первое место в рейтинге занимает бренд Lexus, который получил оценку в 76 баллов. Следом за ним идет Mazda, уступившая всего 1 балл. В тройку лидеров вошел бренд Toyota с результатом 71 балл. В ТОП-5 эксперты также отметили производителей Infiniti и Buick – 69 и 66 баллов соответственно. Интересно, что в рейтинге были отмечены и самые проблемные марки - Volkswagen, Genesis, Jeep, Tesla и Lincoln, которые получили от 31 до 18 баллов.

Специалисты также рассматривали рейтинг по определенным моделям, чтобы назвать самых надежных представителей современного автомобильного рынка. Так, первое место занял Lexus GX 460, к которому нет никаких претензий. С такой оценкой пользователей он заработал 100 баллов из 100 возможных. Следом идет корейский KIA Niro EV с результатом 95. У Toyota Prius баллы составляют 91–93, у Cadillac XT5 – 89, а у Mazda MX-5 – 88.

В пятерке самых ненадежных транспортных средств на рынке выделили Chevrolet Corvette, Silverado, Ford Mustang, Explorer и Mercedes-Benz GLE. Интересно, что представитель немецкого автопрома сумел набрать всего 5 баллов по результатам опроса.

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