Имеет ли смысл перейти с синтетики на минеральное масло?

В условиях роста цен на смазочные материалы многие автомобилисты задумались о переходе с синтетики на более доступное минеральное моторное масло. "РГ" разобралась, стоит ли такая игра свеч.

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Чтобы было понятнее, о чем идет речь, напомним, что под синтетическим маслом понимают синтез базовых масел на основе синтетики, а также присадок, придающих продукту полезные свойства (повышенную износостойкость, чистоту, защиту от коррозии). Такие лубриканты имеют известные преимущества перед минеральными, иначе говоря, нефтяными маслами (более широкий диапазон рабочих температур, устойчивость в вакууме, стойкость к сильным окислителям, отсутствие реакции с резинами и так далее).

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Минералка в свою очередь - это натуральный продукт, полученный из нефти путем перегонки и очистки. Одно из главных достоинств такой смазки - максимально деликатная очистка деталей двигателя от отложений. Минусом же является - слишком густая консистенция в условиях пониженных температур, равно как быстрая деградация лубриканта. В среднем минеральные масла необходимо менять едва ли вдвое чаще, чем синтетические.

Полусинтетические же масла представляют собой фактически смесь синтетики и минерального масла (примерное соотношение - 20% на 80%). Такие смазки находятся в средней ценовой категории, по характеристикам чуть лучше минеральных, но хуже синтетики. Иными словами, полусинтетика - это буквально полумера, или, если хотите, золотая середина.

Однако цены на качественную синтетику сегодня, как известно, кусаются. Поэтому давайте спрогнозируем, что произойдет с двигателем вашего автомобиля при переходе с синтетического масла на минеральное. Опыт отдельных автопроизводителей говорит о том, что в реальном рабочем цикле минералка будет деградировать примерно к 7 тыс. км против 12 тыс. у синтетического аналога. Отсюда - первый логичный вывод.

В случае перехода на минеральные лубриканты для защиты мотора придется менять масло вдвое чаще, чем в случае с синтетикой. А значит и вопрос в выигрыше в цене при переходе на минералку фактически снимается. Реальный пользователь либо не сэкономит, либо заставит двигатель работать в сложных условиях, отказавшись от сокращения интервалов замены масла.

Однако то, что сказано выше, касается в большей степени современных и прежде всего турбированных двигателей относительно свежих машин. Переход на минералку становится более оправданным, если вы эксплуатируете уже не новую машину с неприхотливым атмосферником, а также если двигатель имеет технические проблемы, подъедая масло.

Дело в том, что когда силовой агрегат изношен, повышенная текучесть синтетического масла может провоцировать течь сальников и прокладок. В этом смысле минеральные лубриканты становятся, образно говоря, лечебным средством. Вязкость масла при этом должна оставаться в тех рамках, которые определил производитель двигателя. В большинстве случаев минеральный или полусинтетический продукт с индексом 10W40 будет предпочтительным.

Затронем и еще один важный вопрос - нужно ли проводить промывку двигателя при переходе с синтетики на минералку. При любом смене типа масла промывка мотора (будь то - использование промывочного масла или "пятиминуток") рекомендована. Дело в том, что старое масло из двигателя не сливается полностью. Как правило, в системе остается порядка 15% отработки. Если ее отсасывать вакуумным насосом, можно довести этот уровень максимум до 5%. А разбавлять минералку синтетикой, согласитесь, не очень хорошая идея.