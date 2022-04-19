Geely показала новый Atlas Pro

Китайская компания Geely распространила официальные изображения нового кроссовера Atlas Pro 2022 модельного года, сообщает портал "Китайские автомобили".
Автомобиль получит решетку радиатора, состоящую из 16 хромированных вертикальных ламелей, светодиодные фары, новый передний бампер с Т-образными воздухозаборниками и оригинальные 19-дюймовые колесные диски.
В салоне появится обновленная передняя панель, двухцветный вариантом отделки и улучшенные кресла с повышенным уровнем комфорта.
По неофициальным данным, Geely Atlas 2022 модельного года получит 1,8-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 184 л.с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач.
Премьера обновленного Geely Atlas Pro пройдет в Китае в конце апреля.
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