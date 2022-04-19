Geely показала новый Atlas Pro

Китайская компания Geely распространила официальные изображения нового кроссовера Atlas Pro 2022 модельного года, сообщает портал "Китайские автомобили".

Фото: Газета.ру Газета.ру

Автомобиль получит решетку радиатора, состоящую из 16 хромированных вертикальных ламелей, светодиодные фары, новый передний бампер с Т-образными воздухозаборниками и оригинальные 19-дюймовые колесные диски.

В салоне появится обновленная передняя панель, двухцветный вариантом отделки и улучшенные кресла с повышенным уровнем комфорта.

По неофициальным данным, Geely Atlas 2022 модельного года получит 1,8-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 184 л.с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач.

Премьера обновленного Geely Atlas Pro пройдет в Китае в конце апреля.