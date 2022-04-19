Сколько российских заводов продолжают выпускать автомобили

«Автостат» выяснил, что, по состоянию на середину апреля, в России продолжают работать четыре автозавода: это УАЗ, «Хавейл Мотор Рус» в Тульской области, «Мазда Соллерс» во Владивостоке и «Автотор» в Калининграде, причем последний в настоящее время выпускает только автомобили Kia и Hyundai, так как производство BMW было остановлено еще в начале марта. Это лишь малая часть автомобильных предприятий в стране, остальные же находятся в простое из-за нехватки комплектующих, вызванной разрывом логистических цепочек из-за ситуации в Украине.

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Известно, что Ульяновский автозавод в первой половине мая уйдет в корпоративный отпуск на шесть рабочих дней, с 4 по 6 и с 11 по 13 мая, а конвейер запустят с 16 мая. Зато с 24 апреля к сборке после каникул должен вернуться АвтоВАЗ: возобновится производство на заводах в Тольятти и Ижевске. Ранее стало известно, что с 6 июня АвтоВАЗ вводит четырехдневную рабочую неделю — такой режим продлится три месяца.

Что касается тульского «Хавейл Мотор Рус», то там 6 апреля запустили производство новой модели, кроссовера Dargo. В продажу он поступит до конца 2022 года. Mazda в свою очередь продолжает получать детали для выпуска автомобилей на своем дальневосточном заводе — эту информацию ранее подтвердили в «Соллерс». На заводе Mazda-Sollers во Владивостоке производят кроссоверы CX-5 и CX-9, а также седан Mazda6.