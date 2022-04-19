"Переобуть" автомобиль правильно может не каждый шиномонтаж

В Правилах дорожного движения (ПДД) нет точной даты обязательной замены зимних шин на летние. В приложении к ПДД (ТР ТС 018/2011 "Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств") говорится лишь о запрете эксплуатации ошипованных зимних колес с июня по август. Однако эксперты настоятельно рекомендуют менять любые зимние шины на летние, поскольку эксплуатация колес не по сезону чревата снижением безопасности на дороге.

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Среди советов чаще всего встречается рекомендация дождаться устойчивого весеннего тепла и достижения минимальной температуры воздуха не ниже +5°C и уже тогда "переобуваться". Но в шиномонтажных пунктах автолюбителей тоже могут ожидать проблемы. Автоэксперт Алексей Ревин напомнил о распространенных ошибках при смене шин, которые допускают как автовладельцы, так и сотрудники сервис-центра.

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Промедление с "переобувкой"

С заменой покрышек медлить нельзя. Своевременная смена шин позволит избежать повышенного износа зимней резины и повысит безопасность движения.

Замена шин без осмотра

Перед сменой шин обязательно нужно их осмотреть. Проверьте каждую покрышку на предмет внутренних неоднородностей, потертостей, порезов, вылезших наружу стальных проволочек корда.

Установка как попало

Иногда работники подходят к делу спустя рукава и ставят покрышки как попало. При ответственном подходе следует устанавливать на переднюю ось шины, которые сохранились лучше. На вторую ось, соответственно, идут шины в состоянии похуже.

Деформация порогов

В целях экономии времени сотрудники шиномонтажа часто поднимают автомобиль за середину порога, чтобы сразу два колеса оторвались от земли, пишет портал "За рулём". Подобные эксперименты вашему автомобилю противопоказаны, если он в годах и ржавчина успела ослабить кузов.

Частое балансирование

Если у вас один комплект дисков и два комплекта шин, в шиномонтаже после каждой сборки колеса его обязательно балансируют. Если же вы имеете два комплекта колес, а в прошлом сезоне они не бились (нет следов потери балансировочных грузиков, шина ровная), то можно сэкономить и отказаться от балансирования.