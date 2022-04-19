Какую резину купить на Lada Granta до 5000 рублей

На улице становится все теплее, и многие автомобилисты подумывают о том, чтобы сменить резину до Пасхи и майских праздников. Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, водители, разумеется, стремятся сэкономить. "Рамблер" изучил цены на летние покрышки, подходящие к одной из самых популярных моделей автомобилей в России — Lada Granta, и составил список шин, наиболее оптимальных по соотношению цена-качество.
Шины Nokian Tyres Nordman SX3 175/65 R14 82 можно найти в интернете по цене от 4950 рублей. Такие покрышки подойдут как для сухой, так и для дождливой погоды. Модель имеет сбалансированную управляемость и эффективную защиту от аквапланирования, сообщается на сайте одной из компаний-продавцов.
Пользователь "Яндекс Маркета" под ником Юрий К. отметил, что резина этой модели мягкая и имеет хороший запас протектора. В числе недостатков он выделил мягкие бока.
"Хотя все пишут, что это не страшно для данной технологии, — добавил юзер. — Резину заказывал 11.04.2022 г. Пришла с маркировкой 5221, т. е. последняя неделя 2021 — свежая. Производство Россия. Видимых дефектов не обнаружил, остальное покажет только шиномонтаж и балансировка".
Другие пользователи указали среди недостатков цену, которая, по их словам, чуть выше, чем у конкурентов, а также очень тонкие боковые стенки колес.
Летнюю резину Cordiant Comfort 2 175/65 R14 86H можно приобрести на той же площадке за 4540 рублей. Эта модель подойдет для компактных легковушек, которые используются в преимущественно в городских условиях. Шины имеют двуслойный протектор и двойной брекер, отличаются стабильностью сцепных свойств, оснащены направленным симметричным протектором.
"Резина оказалась действительно мягкой. Но очень шумная! До 40 км/ч не шумит, но после... — написал пользователь Антон. — Даже не знаю, как описать, это не гул, а шум, будто ширина резины какая то 280-я! На трассе свыше 100км/ч шум вроде не нарастает".
Nurtdinov Damir в свою очередь отметил, что это "отличная резина для повседневной езды, для трека не сгодится, но этого от нее и не требуется".
Еще одна модель от ярославской компании "Кордиант" предлагается по более низкой цене — от 4380 рублей. Эти покрышки подойдут тем, кто любит скорость. Продавцы утверждают, что шины отличаются низким уровнем шума, хорошими показателями курсовой устойчивости, сцепления и торможения.
В отзывах покупателей говорится, что резина мягкая и тихая.
"Намотал 2000 км под проливными дождями — дорогу держат великолепно. Однозначно нет смысла переплачивать в два раза за рекламируемые "независимыми" экспертами европейские бренды", — написал Oleg G.
Среди недостатков пользователи отмечают то, что резина "на грязи моментально забивается" и "хлипковатая". При этом в большинстве отзывов говорится, что минусов нет.
Товар белорусского производителя продается по цене от 3838 рублей за комплект. При создании этой модели изготовитель стремился обеспечить высокий уровень комфорта, поэтому, как утверждается на сайте компании-продавца, шины отличаются низким уровнем шума и надежной управляемостью. Среди достоинств также — устойчивость к аквапланированию.
По словам пользователей, такие покрышки мягкие и нешумные, однако плохо держат дорогу на высокой скорости.
"Бока слишком мягкие, через 300 км эксплуатации заехал вскользь на бордюр и порезал бок, как ножом кто продырявил", — написал Алексей Г.
Летние покрышки Matador MP 47 Hectorra 3 175/65 R14 82T можно купить по цене от 5000 рублей. Продавцы говорят, что популярность этой модели обеспечивается ее умеренной стоимостью при высоких эксплуатационных характеристиках. Особенности такой резины — короткий тормозной путь, надежное сцепление на мокрой дороге, устойчивость при поворотах.
Пользователи "Яндекс Маркета" среди достоинств выделяют управляемость и низкий уровень шума. Из недостатков, которые они отметили — отсутствие бортика для защиты диска, широкий динамический коридор, машина плохо держит дорогу при перестроении.
"Отъездил три полных сезона, пробег составил более 50 тыс. км. Я бы и ездил дальше, но шина начала разрушаться — плечевая зона по внутренней стороне начала "плясать", то есть покрышку уже не отбалансировать — она прыгает. Думаю это связано с тем, что кочки на высокой скорости решила отработать именно шина, а не диск", — написал пользователь по имени Лев.