Лучшая резина на Lada Granta по цене до 5000 рублей

На улице становится все теплее, и многие автомобилисты подумывают о том, чтобы сменить резину до Пасхи и майских праздников. Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, водители, разумеется, стремятся сэкономить. "Рамблер" изучил цены на летние покрышки, подходящие к одной из самых популярных моделей автомобилей в России — Lada Granta, и составил список шин, наиболее оптимальных по соотношению цена-качество.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Кирилл Каллиников / РИА Новости

Nokian Tyres Nordman SX3 175/65 R14 82

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Шины Nokian Tyres Nordman SX3 175/65 R14 82 можно найти в интернете по цене от 4950 рублей. Такие покрышки подойдут как для сухой, так и для дождливой погоды. Модель имеет сбалансированную управляемость и эффективную защиту от аквапланирования, сообщается на сайте одной из компаний-продавцов.

Пользователь "Яндекс Маркета" под ником Юрий К. отметил, что резина этой модели мягкая и имеет хороший запас протектора. В числе недостатков он выделил мягкие бока.

"Хотя все пишут, что это не страшно для данной технологии, — добавил юзер. — Резину заказывал 11.04.2022 г. Пришла с маркировкой 5221, т. е. последняя неделя 2021 — свежая. Производство Россия. Видимых дефектов не обнаружил, остальное покажет только шиномонтаж и балансировка".

Другие пользователи указали среди недостатков цену, которая, по их словам, чуть выше, чем у конкурентов, а также очень тонкие боковые стенки колес.

Cordiant Comfort 2 175/65 R14 86H

Летнюю резину Cordiant Comfort 2 175/65 R14 86H можно приобрести на той же площадке за 4540 рублей. Эта модель подойдет для компактных легковушек, которые используются в преимущественно в городских условиях. Шины имеют двуслойный протектор и двойной брекер, отличаются стабильностью сцепных свойств, оснащены направленным симметричным протектором.

"Резина оказалась действительно мягкой. Но очень шумная! До 40 км/ч не шумит, но после... — написал пользователь Антон. — Даже не знаю, как описать, это не гул, а шум, будто ширина резины какая то 280-я! На трассе свыше 100км/ч шум вроде не нарастает".

Nurtdinov Damir в свою очередь отметил, что это "отличная резина для повседневной езды, для трека не сгодится, но этого от нее и не требуется".

Cordiant Road Runner 175/65 R14 82H

Еще одна модель от ярославской компании "Кордиант" предлагается по более низкой цене — от 4380 рублей. Эти покрышки подойдут тем, кто любит скорость. Продавцы утверждают, что шины отличаются низким уровнем шума, хорошими показателями курсовой устойчивости, сцепления и торможения.

В отзывах покупателей говорится, что резина мягкая и тихая.

"Намотал 2000 км под проливными дождями — дорогу держат великолепно. Однозначно нет смысла переплачивать в два раза за рекламируемые "независимыми" экспертами европейские бренды", — написал Oleg G.

Среди недостатков пользователи отмечают то, что резина "на грязи моментально забивается" и "хлипковатая". При этом в большинстве отзывов говорится, что минусов нет.

Белшина Artmotion 175/65 R14 82H

Товар белорусского производителя продается по цене от 3838 рублей за комплект. При создании этой модели изготовитель стремился обеспечить высокий уровень комфорта, поэтому, как утверждается на сайте компании-продавца, шины отличаются низким уровнем шума и надежной управляемостью. Среди достоинств также — устойчивость к аквапланированию.

По словам пользователей, такие покрышки мягкие и нешумные, однако плохо держат дорогу на высокой скорости.

"Бока слишком мягкие, через 300 км эксплуатации заехал вскользь на бордюр и порезал бок, как ножом кто продырявил", — написал Алексей Г.

Matador MP 47 Hectorra 3 175/65 R14 82T

Летние покрышки Matador MP 47 Hectorra 3 175/65 R14 82T можно купить по цене от 5000 рублей. Продавцы говорят, что популярность этой модели обеспечивается ее умеренной стоимостью при высоких эксплуатационных характеристиках. Особенности такой резины — короткий тормозной путь, надежное сцепление на мокрой дороге, устойчивость при поворотах.

Пользователи "Яндекс Маркета" среди достоинств выделяют управляемость и низкий уровень шума. Из недостатков, которые они отметили — отсутствие бортика для защиты диска, широкий динамический коридор, машина плохо держит дорогу при перестроении.