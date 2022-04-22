Как самому поменять резину на автомобиле

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в связи с теплой погодой рекомендовал московским водителям сменить зимнюю резину на летнюю. Об этом 19 апреля сообщил в своем Telegram-канале столичный департамент транспорта. Кто-то из московских автомобилистов отправится в шиномонтаж, а кто-то будет менять покрышки самостоятельно. Рассказываем, как это сделать.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Кирилл Кухмарь/ТАСС

Как пишет "Авточас", если вы решили сами поставить на автомобиль летнюю резину, существует два варианта решения задачи — полностью сменить колеса либо поменять покрышки на дисках.

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Замена колес

Это наиболее простой вариант, который не потребует каких-либо специфических навыков и больших усилий. Данный способ удобен, однако не у всех есть в запасе комплект с дисками. Многие имеют только сменные покрышки.

Для замены колес вам понадобится домкрат, трубчатый ключ и базовые умения автомобилиста.

Перед тем, как начать переустановку комплектов, вспомните о технике безопасности. Необходимо припарковать машину на ровной и твердой поверхности и поставить ее на ручник. Помимо этого желательно дополнительно зафиксировать автомобиль, применив специальные башмаки.

Если поверхность, на которой стоит машина, недостаточно твердая, положите под домкрат широкую доску. Это позволит распределить нагрузку по наибольшей площади.

Далее необходимо выполнить следующие действия:

— отвинтить болты на колесах;

— поднять кузов домкратом на нужный уровень и зафиксировать его;

— поменять колеса с зимней резиной на комплект с летними покрышками (по очереди);

— опустить автомобиль на землю;

— закрепить новые колеса.

Замена покрышек

Эта задача уже сложнее.

Прежде чем поменять резину на колесах, необходимо убедиться, что ваш комплект соответствует необходимым требованиям:

— Шины имеют характеристики и типоразмер, рекомендованный производителем (допускается разница в 2%).

— Шины имеют индекс нагрузки/скорости со значением не меньше, чем предписано заводом-изготовителем машины.

— Внутреннее давление в камерах соответствует нормам производителя автомобиля. При этом для разных осей могут быть установлены разные значения.

— Посадочный диаметр и вылет дисков также должен соответствовать требованиям завода, выпустившего авто. Несоответствие может негативно отразиться на управляемости транспортного средства и привести к износу покрышек.

Далее приступаем непосредственно к делу. Для этого:

1. Снимите старую шину с диска.

Положите колесо вентилем вверх, удалите из вентиля ниппель и выпустите воздух из камеры (или бескамерной шины). Затем утопите вентиль внутрь покрышки и встаньте ногами на колесо, чтобы боковины шины отжались от обода. Иногда покрышка "прикипает" к ободу. В этом случае понадобится приложить усилия. рассказывает сайт "Техника для работы".

После того, как вы отжали боковины, необходимо вставить монтажную лопатку в зазор между ободом и боковиной шины. Работая двумя монтажными лопатками, выведите боковину покрышки за обод колеса, а в появившийся зазор вытащите камеру.

Аналогичным способом выведите через этот же обод другую боковину покрышки и снимите ее с диска. Будьте аккуратны, чтобы не повредить диск. Особенно осторожно следует обращаться с легкосплавным диском.

2. Установите на диск новую покрышку.

Предварительно проверьте диск на предмет механических повреждений, износа закраин обода, отсутствия грязи и ржавчины. Удалите старые балансировочные грузы и вентиль в случае, если шина бескамерная.

При установке новой резины не забывайте учитывать цветные метки и указатели на ней. Речь идет о рекомендуемом направлении вращения, которое указывается стрелкой на боковине шины. Для более легкой и щадящей установки резины нужно нанести на борт и на пятку борта специальную смазку или мыльный раствор. Не переусердствуйте, иначе покрышка будет проскальзывать на ободе.