Нужно ли выходить из автомобиля по требованию сотрудника ДПС?

Несмотря на стремительное развитие системы дорожных камер, автомобилистам в России все еще приходится общаться с сотрудниками ГИБДД. В ряде случаев, при остановке машины, инспектор дорожной полиции просит водителя выйти из салона транспортного средства. Из-за незнания законов, своих прав и обязанностей, некоторые автомобилисты спешно покидают машину. Законно ли данное требование со стороны сотрудника?

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Многие автомобилисты, в отношении которых составлялся протокол об административном правонарушении, знакомы с распространенной ситуацией - сотрудник ГИБДД просит выйти из транспорта и пройти в патрульный автомобиль. Как показывает практика, большая часть автомобилистов покорно соглашается на такую просьбу, а в некоторых случаях и требование.

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Не всегда общение с инспектором дорожной полиции предполагает такой вариант развития событий. Однако бывают случаи, когда водителям за отказ выйти из транспортного средства и пройти в патрульную машину начинают угрожать составлением протокола за неповиновение. Не все ситуации можно расценивать однозначно, зависит от того, какой административный материал и протокол рассматривает инспектор ГИБДД.

В пункте 93.3 Приказа №664 МВД РФ указано, что сотрудник ГИБДД имеет право потребовать от автомобилиста пройти в служебный транспорт или помещение. Данное требование продиктовано необходимостью присутствия гражданина в оформлении процессуальных документов. Однако данное требование применимо не во всех случаях - когда водитель управляется транспортом в нетрезвом состоянии. Для освидетельствования гражданин должен пройти в патрульный автомобиль. Если же он будет отказываться от выполнения процедуры, ему грозит административная ответственность по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ - неповиновение сотруднику полиции.

Отстранение от управления за нарушение ПДД.

Необходимость проведения личного досмотра, осмотра или досмотра транспортного средства.

Необходимость проведения в присутствии автомобилиста сверки номеров агрегатов и узлов машины с данными, указанными в регистрационных документах.

Необходимость устранения технической неисправности автомобиля. Есть и другие случаи, когда автомобилист должен покинуть машину по требованию сотрудника:

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Кроме того, автомобилиста могут попросить выйти из транспортного средства, чтобы устранить нарушение правил транспортировки груза, если он создаёт угрозу другим участникам дорожного движения. Если поведение автомобилиста создает угрозу безопасности сотрудника ГИБДД, он также должен выполнить требование и покинуть салон машины.

Все остальные случаи не должны рассматривать с точки зрения требования. Инспектор ГИБДД может предложить выйти из автомобиля, но водитель имеет право решать - делать это или нет. Поэтому он может отказать и оставаться на месте без каких-либо негативных последствий для него и для передвижения.