В России из-за санкций начнут выпускать устаревшие автомобили

«Конечно, автопроизводители будут вынуждены перейти на выпуск отчасти устаревших моделей, то есть те, что проще в эксплуатации. Скажем, где-то перейдут с автоматических на ручные коробки передач, где-то будут жертвовать уже привычными сервисами. Но этот шаг серьёзно не повлияет на потребительские характеристики машин. И постепенно они будут возвращаться к выпуску тех моделей, производство которых сегодня уже налажено», — рассказал Борисов в интервью RT.