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1 час назад

В России из-за введённых санкций начнут выпускать устаревшие автомобили

Говорит Москва

Вице-премьер Юрий Борисов назвал эту меру временной, при этом он не обозначил её конкретных сроков.

В России из-за санкций начнут выпускать устаревшие автомобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, автопроизводители будут вынуждены перейти на выпуск отчасти устаревших моделей, то есть те, что проще в эксплуатации. Скажем, где-то перейдут с автоматических на ручные коробки передач, где-то будут жертвовать уже привычными сервисами. Но этот шаг серьёзно не повлияет на потребительские характеристики машин. И постепенно они будут возвращаться к выпуску тех моделей, производство которых сегодня уже налажено», — рассказал Борисов в интервью RT.

General Motors окончательно уйдет из России

К примеру, КамАЗ сейчас будет интенсивно завершать работу над 100% локализацией производства кабины К-5. Это флагманский проект, который практически вытеснит с рынка аналоги от Volvo и Mercedes, подчеркнул вице-премьер.

Борисов также отметил, что прекращение поставок основных автокомпонентов на российские сборочные производства — серьёзный вызов, однако сотрудничество с новыми поставщиками и открытие новых логистических коридоров в будущем создаст благоприятные условия для стабильной работы российского автопрома.

Автоэксперт,Volvo,Юрий Борисов,General Motors,
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