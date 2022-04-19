В России из-за санкций начнут выпускать устаревшие автомобили

Вице-премьер Юрий Борисов назвал эту меру временной, при этом он не обозначил её конкретных сроков.
«Конечно, автопроизводители будут вынуждены перейти на выпуск отчасти устаревших моделей, то есть те, что проще в эксплуатации. Скажем, где-то перейдут с автоматических на ручные коробки передач, где-то будут жертвовать уже привычными сервисами. Но этот шаг серьёзно не повлияет на потребительские характеристики машин. И постепенно они будут возвращаться к выпуску тех моделей, производство которых сегодня уже налажено», — рассказал Борисов в интервью RT.
К примеру, КамАЗ сейчас будет интенсивно завершать работу над 100% локализацией производства кабины К-5. Это флагманский проект, который практически вытеснит с рынка аналоги от Volvo и Mercedes, подчеркнул вице-премьер.
Борисов также отметил, что прекращение поставок основных автокомпонентов на российские сборочные производства — серьёзный вызов, однако сотрудничество с новыми поставщиками и открытие новых логистических коридоров в будущем создаст благоприятные условия для стабильной работы российского автопрома.