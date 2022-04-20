Что значит для автомобилиста «правило двух секунд»?

Рассматривая вопрос безопасного движения, стоит напомнить, что одним из главных правил, которому должны придерживаться все автомобилисты, является правило двух секунд.

Фото: Алексей Белкин / ТАСС Алексей Белкин / ТАСС

О данном правиле рассказывают профессиональные хорошие инструкторы в автошколах. При этом некоторые автолюбители никогда не слышали о нём. Правило двух секунд помогает в определении минимального расстояния между автомобилями, которые движутся по автотрассе.

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Такой отрезок нельзя считать абсолютно безопасным, однако, он может стать отличной отправной точкой, демонстрирующей оптимальное расстояние для передвижения автотранспорта по городу, шоссе и просёлочным дорогам. Данным правилом лучше пользоваться во всех поездках. Это актуально как для опытных автомобилистов, итак и для новичков, которые только что получили водительское удостоверение.

В случае этого правила не важно, какой тип транспорта едет по автотрассе: мотоциклы, легковые машины либо грузовики. Правило позволяет исключить провокацию заторов и получение штрафов за агрессивную езду.

Чтобы использовать правило двух секунд, вначале следует выбрать на обочине какой-то ориентир. Речь, например, идёт о дорожном знаке, столбе либо дереве. Когда впереди идущий автомобиль поравняется с данным ориентиром, следует начать отсчет четырехзначных определённых чисел, к примеру: «1113», «1114», «1115».

На последнем числе, транспортное средство должно поравняться с ориентиром, который был выбран. В случае положительного исхода этих действий, можно считать, что соблюдается безопасная дистанция. Если водитель успел проехать далее ориентира, значит дистанцию следует увеличить.

Стоит отметить, что правило двух секунд предоставит автолюбителю больше шансов исключить вероятность возможного дорожно-транспортного происшествия. Дело в том, что водитель, который едет впереди, может внезапно затормозить по причине препятствия, которое возникло на дороге. Ещё причиной этого может быть резкая поломка в авто, потеря сознания автовладельца и так далее.

По заявлению учёных, отдохнувшему и здоровому человеку необходимо примерно 1,3 сек, чтобы отреагировать на что-либо. При этом водитель должен внимательно следить за дорогой. Опытным автогонщикам удаётся приблизить данный показатель к одной секунде. Однако многим нужно больше количество времени.

По заявлению экспертов, на скользких дорогах лучше увеличивать дистанцию до 3 либо 4 сек. Однако в реальности этого сложно добиться, в особенности в условиях города.

В заключении стоит отметить, что планируя очередную поездку, особенно дальнюю, водителям лучше хорошенько отдохнуть и выспаться. При этом не следует накануне выпивать спиртные напитки.