Как выглядит интерьер лимузина «УАЗ Патриот»

В интернете появились фотографии интерьера необычного лимузина, созданного на базе внедорожника «УАЗ Патриот».

Фото: УАЗ УАЗ

Месяц назад в заводском музее УАЗа появился новый экспонат — удлинённый внедорожник «УАЗ Патриот». Такой необычный лимузин сделали в 2009 году. Машина участвовала в различных мероприятиях в Ульяновске, а также использовалась на заводе для представительских целей.

УАЗ

В этом году автомобиль списали и отправили в заводской музей. Фотографии машины мы уже показывали, а теперь публикуем снимки интерьера.

Передняя панель — такая же, как у обычного «Патриота» до рестайлинга. В пассажирской части салона есть трёхместный диван, установленный против хода движения, и два раздельных кресла с индивидуальными регулировками (на заглавном фото).

УАЗ

Спинки кресел можно откинуть в полулежачее положение. Между сиденьями — подлокотник с выдвигающимся раскладным столиком.

Судя по снимкам, внедорожник-лимузин не может похвастаться улучшенной отделкой салона: интерьер выглядит простым и невзыскательным.

УАЗ

Длина растянутого «Патриота» — 5,6 метра. По технике автомобиль не отличается от исходного внедорожника: под капотом стоит бензиновый мотор ЗМЗ мощностью 150 л. с. в паре с пятиступенчатой механикой. Ради сохранения полного привода пришлось заметно удлинить карданный вал, а подвески остались стандартными.