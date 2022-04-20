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27 минут назад

Как лимузин «УАЗ Патриот» выглядит внутри

Wroom.ru

В интернете появились фотографии интерьера необычного лимузина, созданного на базе внедорожника «УАЗ Патриот».

Как выглядит интерьер лимузина «УАЗ Патриот»
Фото: УАЗУАЗ

Месяц назад в заводском музее УАЗа появился новый экспонат — удлинённый внедорожник «УАЗ Патриот». Такой необычный лимузин сделали в 2009 году. Машина участвовала в различных мероприятиях в Ульяновске, а также использовалась на заводе для представительских целей.

УАЗ

В этом году автомобиль списали и отправили в заводской музей. Фотографии машины мы уже показывали, а теперь публикуем снимки интерьера.

Передняя панель — такая же, как у обычного «Патриота» до рестайлинга. В пассажирской части салона есть трёхместный диван, установленный против хода движения, и два раздельных кресла с индивидуальными регулировками (на заглавном фото).

УАЗ

Спинки кресел можно откинуть в полулежачее положение. Между сиденьями — подлокотник с выдвигающимся раскладным столиком.

Судя по снимкам, внедорожник-лимузин не может похвастаться улучшенной отделкой салона: интерьер выглядит простым и невзыскательным.

УАЗ

Длина растянутого «Патриота» — 5,6 метра. По технике автомобиль не отличается от исходного внедорожника: под капотом стоит бензиновый мотор ЗМЗ мощностью 150 л. с. в паре с пятиступенчатой механикой. Ради сохранения полного привода пришлось заметно удлинить карданный вал, а подвески остались стандартными.

Недавно стало известно, что на УАЗе изучали возможность сборки китайских кроссоверов Chery. Однако пока неизвестно, получит ли этот проект дальнейшее продолжение.

Автоэксперт,Chery,УАЗ,
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