В России намечается дефицит автомобилей Volkswagen, BMW, Skoda и Audi, сообщает "Российская газета" со ссылкой на генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля.

Так, по словам эксперта, у дилеров еще есть некоторое количество автомобилей Skoda Octaviа и Volkswagen Taos, практически отсутствуют кроссоверы Mitsubishi Outlander.

При этом, Денис Мигаль, заявил, что в апреле 2022 года в наличии у российских дилеров можно найти практически все модели китайских и корейских брендов в различных комплектациях.

Генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий сообщил изданию, что запасы автомобилей Kia и Hyundai у дилеров есть, однако они не спешат расставаться с машинами, поскольку не знают, когда будет следующая поставка. А вот китайские партнеры Haval и Geely с каждым днем наращивают объемы поставок своим дилерам.