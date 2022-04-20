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33 минуты назад

Дилер рассказал, каких автомобилей больше нет в РФ

Газета.Ruиещё 2

В России намечается дефицит автомобилей Volkswagen, BMW, Skoda и Audi, сообщает "Российская газета" со ссылкой на генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля.

Так, по словам эксперта, у дилеров еще есть некоторое количество автомобилей Skoda Octaviа и Volkswagen Taos, практически отсутствуют кроссоверы Mitsubishi Outlander.

При этом, Денис Мигаль, заявил, что в апреле 2022 года в наличии у российских дилеров можно найти практически все модели китайских и корейских брендов в различных комплектациях.

Генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий сообщил изданию, что запасы автомобилей Kia и Hyundai у дилеров есть, однако они не спешат расставаться с машинами, поскольку не знают, когда будет следующая поставка. А вот китайские партнеры Haval и Geely с каждым днем наращивают объемы поставок своим дилерам.

Ранее сообщалось, что новые автомобили Volkswagen в России подорожали в середине апреля на 12 – 18% в зависимости от модели.

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