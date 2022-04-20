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2 часа назад

Через пару лет россияне перестанут покупать корейские машины, на это есть несколько причин

Car.ru

Корейские автомобили сумели завоевать особую популярность на рынке России. Еще несколько лет назад такие машины отставали по продажам от европейских, но в современных условиях готовы демонстрировать свое превосходство. В прошлом году крепкий тандем Hyundai и KIA демонстрировал отличные продажи на рынке России. До показателей АвтоВАЗа этим маркам еще далеко, но они уже обошли многих представителей Европы. Но в скором времени граждане страны могут перестать покупать такие автомобили - на это есть сразу несколько причин.

Почему через пару лет россияне перестанут покупать корейские машины
Фото: Car.ruCar.ru

Самый продаваемый автомобиль в России по итогам прошлого года - Lada Granta. Несмотря на то, что производитель более 5 раз за год изменил стоимость данного транспорта, спрос на него не сократился. За первые 9 месяцев 2021 года было куплено свыше 91 000 автомобилей. Lada Vesta продается чуть хуже. За аналогичный период дилерские центры реализовали 82 860 экземпляров.

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Сразу за отечественными моделями в рейтинге идут корейцы - KIA Rio, Hyundai Creta и Solaris. Их общий результат продаж составляет 150 000 единиц. Данный показатель впечатляет, особенно если сравнивать его с 2020 годом. Так, Hyundai Solaris прибавил в реализации сразу 48.6%. Но некоторые эксперты уверены, что популярность корейцев на рынке России носит временный характер. Через несколько лет их продажи могут упасть так же, как когда-то поднялись. Аналогичный эффект наблюдался и с компанией Renault. Раньше модель Logan могла конкурировать с Lada, а сейчас опустилась ниже 15 места без шансов на лидерство.

Первый фактор, который погубит корейские марки на рынке России - компании перестали выпускать бюджетные автомобили. Именно этот показатель в свое время позволил брендам Hyundai и KIA получить хорошие продажи. Они изготавливали качественные, комфортные и безопасные машины, но продавали их дешевле японских и европейских аналогов. На данный момент приобрести такую машину по низкой цене не представляется возможным.

Вторая причина - перестали стараться. KIA Rio в новом оформлении с ужасным салоном уже стал предметом насмешек. Дизайнеры бренда настолько поверили в свой успех, что решили больше не работать над внешним видом транспортных средств. Кроме того, недавно компания проводила крупный отзыв 147 000 автомобилей из-за дефектных двигателей.

Третья причина - Renault готовится к новой борьбе. Французская компания осознает, что в нынешнем положении она находится в застое. Но сейчас представители бренда активно работают над тем, чтобы развивать собственные марки. Активное сотрудничество с АвтоВАЗом пока находится на грани завершения. Но если посмотреть на стратегию, которая была построена еще в прошлом году, можно отметить амбициозные планы по запуску новой линейки Lada. АвтоВАЗ планирует представить до 2026 года сразу 8 новых автомобилей. Пока нет точной информации, что это за машины.

Еще одна причина - автомобильный рынок Китая. Из Поднебесной в Россию не первый год приезжают все более качественные и доработанные транспортные средства. Развитие данного сегмента позволит отказаться от покупки дорогостоящих машин аналогичного качества.

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