Почему через пару лет россияне перестанут покупать корейские машины

Корейские автомобили сумели завоевать особую популярность на рынке России. Еще несколько лет назад такие машины отставали по продажам от европейских, но в современных условиях готовы демонстрировать свое превосходство. В прошлом году крепкий тандем Hyundai и KIA демонстрировал отличные продажи на рынке России. До показателей АвтоВАЗа этим маркам еще далеко, но они уже обошли многих представителей Европы. Но в скором времени граждане страны могут перестать покупать такие автомобили - на это есть сразу несколько причин.

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Самый продаваемый автомобиль в России по итогам прошлого года - Lada Granta. Несмотря на то, что производитель более 5 раз за год изменил стоимость данного транспорта, спрос на него не сократился. За первые 9 месяцев 2021 года было куплено свыше 91 000 автомобилей. Lada Vesta продается чуть хуже. За аналогичный период дилерские центры реализовали 82 860 экземпляров.

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Сразу за отечественными моделями в рейтинге идут корейцы - KIA Rio, Hyundai Creta и Solaris. Их общий результат продаж составляет 150 000 единиц. Данный показатель впечатляет, особенно если сравнивать его с 2020 годом. Так, Hyundai Solaris прибавил в реализации сразу 48.6%. Но некоторые эксперты уверены, что популярность корейцев на рынке России носит временный характер. Через несколько лет их продажи могут упасть так же, как когда-то поднялись. Аналогичный эффект наблюдался и с компанией Renault. Раньше модель Logan могла конкурировать с Lada, а сейчас опустилась ниже 15 места без шансов на лидерство.

Первый фактор, который погубит корейские марки на рынке России - компании перестали выпускать бюджетные автомобили. Именно этот показатель в свое время позволил брендам Hyundai и KIA получить хорошие продажи. Они изготавливали качественные, комфортные и безопасные машины, но продавали их дешевле японских и европейских аналогов. На данный момент приобрести такую машину по низкой цене не представляется возможным.

Вторая причина - перестали стараться. KIA Rio в новом оформлении с ужасным салоном уже стал предметом насмешек. Дизайнеры бренда настолько поверили в свой успех, что решили больше не работать над внешним видом транспортных средств. Кроме того, недавно компания проводила крупный отзыв 147 000 автомобилей из-за дефектных двигателей.

Третья причина - Renault готовится к новой борьбе. Французская компания осознает, что в нынешнем положении она находится в застое. Но сейчас представители бренда активно работают над тем, чтобы развивать собственные марки. Активное сотрудничество с АвтоВАЗом пока находится на грани завершения. Но если посмотреть на стратегию, которая была построена еще в прошлом году, можно отметить амбициозные планы по запуску новой линейки Lada. АвтоВАЗ планирует представить до 2026 года сразу 8 новых автомобилей. Пока нет точной информации, что это за машины.