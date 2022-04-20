Как не стать жертвой страховых мошенников

В этой статье нам предстоит выяснить, как можно защитить себя от страховых мошенников. В подобных схемах обмана могут участвовать не только две стороны – мошенник и страховая компания, также могут быть и третьи лица.

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Как себя от этого обезопасить? Во-первых, возьмите себе за привычку всё держать в секрете. Нет, вы можете поделиться местом работы, именем ребёнка, кота, но вот данные карт и документов не разглашайте никому. Мало кто знает, но нельзя даже говорить номер своего полиса ОСАГО. Раскрывать такую тайну можно исключительно официальному представителю страховой либо по просьбе сотрудников внутренних дел.

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Также, если вдруг вы попали в ДТП, не признавайте своей вины сразу. Дождитесь пока приедут сотрудники ГИБДД и проведут собственное расследование. Многие в порыве чувств начинают сразу же сдаваться, это неправильно. Дело в том, что если вы согласитесь оформить договор цессии или же подписать доверенность на представление своих интересов, то вам могут отказать в выплате какой-то части возмещения по ОСАГО.

Если вы подписываете документ, который позволяет другому человеку представлять ваши интересы или оказывать какую-то документальную помощь, рискуете попасть на большие деньги. Возможно, на вас оформят какое-нибудь несуществующие ДТП и доказать свою непричастность будет гораздо сложнее. Также стоимость ОСАГО может прилично увеличиться при продлении.

Бывает и так, что обычные автомобилисты страдают от того, что идут на поводу у мошенников. Кто-то предложил немного подзаработать, но для этого нужно чтобы автомобилист разыграл историю для страховой. Не забывайте, что умышленное увеличение ущерба по страховому случаю грозит человеку тюрьмой, суд может впоследствии расценить такие действия как мошенничество.