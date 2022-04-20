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3 часа назад

Эксперт оценил планы по выпуску в РФ автомобилей с двигателями низшего эко-класса

Семён Капранов
Игорь Моржаретто эксперт

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал «Рамблеру» планы российских властей разрешить производство в стране автомобилей всех экологических классов, включая «Евро-0».

Это разрешение временно выпускать такие автомобили с минимумом электронных компонентов, с которыми сейчас самый большой дефицит. Но, насколько я понимаю, никто не собирается выпускать машины с "Евро-0", однако сразу несколько традиционных российских заводов готовят модификации, которые не с "Евро-5", как сейчас требуют, а с "Евро-2". А "Евро-0" - это очень дорого, да и бессмысленно. Откатить назад так дорого, что, может быть, и не надо. А вот как минимум несколько модификаций существующих моделей со стандартом "Евро-2", возможно, на нашем рынке в ближайшее время появятся. Наверное, они будут чуть дешевле, чем обычные, чуть проще. Но самое главное, что это делается для того, чтобы не допустить остановку крупнейших российских автозаводов и, соответственно, каким-то образом поддержать авторынок. Параллельно с этим, безусловно, будут выпускаться и современные автомобили, соответствующие требованиям "Евро-5". Но сейчас происходит так, что как только накапливается какое-то количество комплектующих - выпустили, потом остановили производство. А тут будет обеспечена бесперебойная работа классических российских предприятий как минимум до Нового года с тем, чтобы к этому времени принять все меры, чтобы невелировать действие санкций. Речь идет об АтоВАЗе, ГАЗе, УАЗе, КамАЗе, может быть, заводе "Урал". Никто не собирается выпускать, условно говоря, Volkswagen Polo или BMW 5-й серии, соответствующие "Евро-0", это технически невозможно. Можно довести до требования "Евро-2" путем небольших манипуляций несколько моделей, которые давно присутствуют на нашем рынке и которые в свое время были в варианте "Евро-2". Это несколько моделей АвтоВАЗа - Lada Granta, Lada Niva в обеих своих вариациях, какие-то модели УАЗа, КамАЗа, ГАЗа. Это будут автомобили с более простой системой впрыска. Видимо, они будут лишены подушек безопасности, лишены системы ABS. Конечно, это шаг назад, но, с другой стороны, это мера поддержки и автопрома, и авторынка.

Экоклассы не отменят. Ограничений по экоклассу для легковых автомобилей у нас нет ни в одном городе. И, насколько я понимаю, их не предвидится. Ограничения по экологическому классу для грузовиков, например, существуют в Москве, но, видимо, будет сделано какое-то исключение. Может быть, на время. Я не думаю, что количество выпушенных таких машин будет сто тысяч или пятьсот тысяч, оно будет достаточно небольшим. Это нужно на короткий период. И такие автомобили, как я понимаю, будут востребованы в провинции, где жестких экологических требований не было и не предвидится. Но такие машины могут иметь спрос, потому что они дешевле в содержании и ремонте.

Это решение действительно может помочь производству, потому что на сегодняшний день у нас практически все автомобильные заводы стоят. А запустить производство надо, потому что это десятки тысяч людей, это градообразующее производство. И поддержка авторынку тоже нужна.
Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто Шеф-редактор радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ

Ранее правительство России подготовило постановление о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период», согласно которому с 1 апреля по 31 декабря нынешнего года в стране разрешат производство автомобилей всех экологических классов, включая «Евро-0». Необходимость послабления возникла на фоне перебоя поставок современных электронных блоков управления двигателями, регулирующих уровень выбросов. При этом от некоторых компонентов, влияющих на экологические нормы, в стране не откажутся.

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