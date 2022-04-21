На кого распространяется продление водительских прав

«Автокод» рассказывал о правилах замены в/у в 2022 году, но на прошлой неделе правительство продлило действие водительских прав на три года. В связи с этим к нам стали поступать вопросы о том, правда ли это, кому продлят права, как понять, что права подходят под автоматическое продление, и проч. Мы разобрались в теме и подготовили ответы для наших читателей.

Фото: АвтоКод АвтоКод

Правда ли что в России продлили срок действия прав?

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Правда. Данное решение утверждено Постановлением Правительства РФ №626 от 9 апреля 2022 года «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года №353». Изменение вступило в законную силу 12 апреля 2022 года.

На какие права распространяется продление?

Продление распространяется только на национальные права, то есть на права, используемые на территории Российской Федерации независимо от того, на кого они оформлены – на гражданина России или на гражданина другой страны. Иностранные или международные в/у под постановление не попадают.

Изменение касается ТС любых категорий, которые используются для личных целей, осуществления трудовой или предпринимательской деятельности. Но если в/у выдано не ГИБДД, а Гостехнадзором, права меняются в обычном порядке.

Какие права продлят автоматически?

Автоматически продлят права, чей срок действия заканчивается в промежутке между 1 января 2022 года и 31 декабря 2023 года. То есть если в/у действовало до 2022 года, оно не продлевается. То же касается прав, чей срок действия истекает после 1 января 2024 года и позже.

Как понять, что ваши права подходят под продление?

Чтобы понять, подходят ли ваши права под продление, загляните в пункт 4b ваших водительских прав и посмотрите, попадает ли дата окончания в/у в промежуток 1 января 2022 года – 31 декабря 2023 года. Если права взаканчиваются, например, 31 августа 2022 года, ваши права автоматически продлеваются до 31 августа 2025 года. Если срок действия прав заканчивается 31 октября 2024 года, права нужно будет поменять к этому сроку.

Что нужно сделать для автоматического продления прав?

Ничего. Согласно постановлению, уполномоченные органы должны сами продлить документы в реестре в течение пяти рабочих дней. Проходить медкомиссию, оплачивать госпошлину и обращаться в ГИБДД не нужно.

В каком случае все равно придется менять права?

если изменились личные данные (например, вы вышли замуж и взяли фамилию мужа);

если вы потеряли или повредили в/у;

если ваши права похитили;

если изменилось состояние здоровья (появились показания или противопоказания к управлению ТС);

если вы получили новую водительскую категорию. Даже если срок действия ваших прав попадает под автоматическое продление, поменять права придется в следующих случаях:

Можно ли досрочно поменять в/у по своему желанию?

Если ваши права попадают под автоматическое продление, но вы все равно хотите поменять их, вы вправе сделать это. Замена производится в стандартном порядке: проходите медосмотр, оплачиваете госпошлину и обращаетесь в ГИБДД.

Выпишут ли мне штраф за езду с пророченным в/у?

Информация о продлении прав доведена до всех региональных отделений ГИБДД, поэтому инспекторы не будут выписывать штраф за просроченное в/у. В противном случае руководствуйтесь пунктом 5 Приложения №14 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года №353.

Сложности могут возникнуть при выезде за границу. Чтобы избежать рисков, перед поездкой лучше поменять права.