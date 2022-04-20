Автоэксперт Моржаретто дал рекомендации желающим купить новую машину

«Тем, кто хочет купить новый автомобиль, я бы рекомендовал немного подождать. Ситуация должна успокоиться. Если вам срочно необходим новый автомобиль, не надо бежать к первому попавшемуся дилеру, стоит «пролопатить» весь рынок, посмотреть, что есть, по каким ценам», — заявил он в беседе с радио Sputnik.