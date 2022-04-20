В Австралии перевели Tesla на солнечную энергию

Австралийские ученые напечатали на 3D-принтере солнечные панели для автомобиля Tesla. Об этом сообщает издание Reuters.

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Энтузиасты из Австралии запустили проект «Зарядка вокруг Австралии» (Charge Around Australia), в рамках которого они собираются устроить автопробег на модернизированной версии электрокара Tesla. Специалисты намерены проехать на автомобиле с установленными на крыше солнечными панелями 15 тысяч километров.

Изобретатель Пол Дастуор рассказал, что специалисты перевели Tesla на солнечную энергию с помощью 18 панелей, напечатанных на 3D-принтере. Панели созданы из ламинированного ПЭТ-пластика, себестоимость оборудования составляет менее 10 долларов за квадратный метр. Панели изготавливаются на коммерческом принтере, который изначально использовался для печати винных этикеток.

«На самом деле это идеальный испытательный стенд, чтобы дать нам понимание о том, как мы будем использовать и заряжать гаджеты в других удаленных местах, например, в космосе», — отметил Пол Дастуор.

В ходе 84-дневной поездки ученые собираются посетить 70 школ, в которых энтузиасты выступят с лекциями о заботе об окружающей среде.