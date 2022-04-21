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3 часа назад

Пять способов избавиться от запаха сигарет в автомобиле

Car.ru

Если запах от сигарет наполняет салон автомобиля, то для некурящего человека это будет самой настоящей пыткой. Но даже если некурящий человек приобрел автомобиль у любителя табака и в его салоне пахнет сигаретами, то выход есть благодаря народным способам и действенным продуктам. Они помогут избавиться от неприятного табачного запаха в салоне или по крайней мере данный запах минимизируется.

Как избавиться от запаха сигарет в автомобиле
Фото: ТАССТАСС

Молотый кофе и активированный уголь. В автомобиле очень тяжело, да и не очень безопасно, раскладывать везде мокрые полотенца и сжигать лавровые листья, поэтому самым лучшим вариантом для избавления от запаха табачного дыма станет использование веществ, которые хорошо впитывают и нейтрализуют другие запахи.

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Такими веществами и является кофе с активированным углем. Действовать необходимо следующим образом: в первую очередь (если используется кофе, то необходимо его измельчить), поместить полученное вещество в плоскую и небольшую емкость. Оставить её в автомобиле на сутки и запах табака сойдет на нет. Если от запаха не удалось избавиться, то стоит попробовать еще раз. То же самое можно проделать с активированным углем.

Пищевая сода. В попытках избавиться от запаха табака может помочь обычная пищевая сода, она способна впитывать в себя любые запахи. Если в автомобиле курили не очень часто и он небольшой, то соду можно оставить в салоне всего на несколько часов.

Но бывает так, что автомобиль обладает внушительным размером и прошлый владелец мог курить в нем как паровоз. В таком случае соды лучше оставить побольше и на сутки.

Столовый уксус. Не менее неприятная жидкость, чем и сам дым от сигарет, но является его отличным противником. Перед началом процесса уксус необходимо развести с водой (около двух чайных ложек уксуса на кружку обычной воды), а после этим раствором протереть салон.

Раствор аммиака и нашатырь. Если предыдущие способы не показали должного результата, то пришло время прибегнуть к помощи тяжелой артиллерии, а именно: к раствору аммиака и нашатырному спирту. Оставлять данные вещества также необходимо в плоской емкости, но хватит всего лишь нескольких часов, они способны устранить даже самые въевшиеся запахи. После использования аммиака и нашатыря необходимо тщательно проветрить свой автомобиль, так как вдыхание паров может вызвать головокружение и потерю сознания.

Процедура озонирования. Последним и самым действенным способом станет озонирование или сухой туман, данный процесс предлагается автомойками и детейлинг-центрами. Процесс, который длится около 40 минут, заключается в том, что салон автомобиля наполняется озоном или ароматическим паром.

Автоэксперт,
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