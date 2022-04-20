Автоаксессуары, которые пробудят машину от зимней спячки

Весна является отличным временем, когда можно перебрать автоаксессуары, убрать из транспортного средства всё ненужное и добавить элементы, которых не хватает. Эксперты представили ТОП автомобильных аксессуаров, которые помогут пробудить авто от так называемой «зимней спячки».
После зимы ЛКП может получить повреждения. Слабые места можно укрепить при помощи специализированных препаратов. С наступлением весны лучше очистить и заменить коврики, удалить пятна с обивки, облагородить приборную панель и стёкла. Комплекс определённых восстановительных специальных мероприятий должен охватить все элементы салона.
Такие компактные, небольшие, удобные и лёгкие агрегаты имеют высокую мощность всасывания. Они легко справляются с уборкой мусора в салоне. Эти устройства имеют несколько сменных насадок, шланг со специальной удобной плоской головкой, которая позволяет добраться до различных мест, которые являются труднодоступными. В комплекте идёт удлинительная трубка для уборки под креслами.
В случае долгого пребывания авто под открытым небом, лучше воспользоваться водонепроницаемым чехлом, спасающим от непогоды.
По причине воздействия соли, грязи, песка и низких температур, ускоряется износ стальных автомобильных дисков. При этом усиливается воздействие коррозии. Полученные в зимнее время повреждения легко маскируются новыми колпаками.
Эти аксессуары помогут избавиться от различных важных мелочей, которые зачастую беспорядочно болтаются в автомобильном салоне и багажнике. Выбор органайзеров является очень обширным, начиная от сеточных удобных пеналов с надёжными крючками и заканчивая большими складными корзинами. Важно также иметь в авто небольшой ящик, предназначенный для инструментов. Хорошими помощниками также станут компрессионные специальные мешки, превосходно подходящие для грязной обуви и одежды.
В наше время есть опасность угона автомобиля. В особенности это касается водителей, которые хотят оставить машину за городом, чтобы прогуляться и насладиться природой. В этом случае хорошим помощником станет блокиратор колёс.
В зимнее время года дворники вынуждены бороться со льдом и снегом. При этом резинки могут примерзать к стеклу либо елозить по ледяным образующимся наплывам. Довольно часто это приводит к повреждениям, изгибам и деформации этих элементов. Щетки стеклоочистителей могут растрескиваться. Поэтому весной их лучше заменить на новые.
Речь идёт об аккумуляторных мини-мойках высокого либо среднего давления. Для напорного опрыскивателя предлагается несколько режимов работы и насадок разного сечения. Это устройство довольно простое в эксплуатации, удобно во время переноски.
В завершении стоит отметить, что оснастив с приходом весны своё авто всеми необходимыми аксессуарами, которые могут пригодиться в дороге, автомобилист сделает более комфортным процесс эксплуатации транспортного средства.