Автоаксессуары, которые пробудят машину от зимней спячки

Весна является отличным временем, когда можно перебрать автоаксессуары, убрать из транспортного средства всё ненужное и добавить элементы, которых не хватает. Эксперты представили ТОП автомобильных аксессуаров, которые помогут пробудить авто от так называемой «зимней спячки».

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Автомобильная косметика.

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После зимы ЛКП может получить повреждения. Слабые места можно укрепить при помощи специализированных препаратов. С наступлением весны лучше очистить и заменить коврики, удалить пятна с обивки, облагородить приборную панель и стёкла. Комплекс определённых восстановительных специальных мероприятий должен охватить все элементы салона.

Автомобильные аккумуляторные пылесосы.

Такие компактные, небольшие, удобные и лёгкие агрегаты имеют высокую мощность всасывания. Они легко справляются с уборкой мусора в салоне. Эти устройства имеют несколько сменных насадок, шланг со специальной удобной плоской головкой, которая позволяет добраться до различных мест, которые являются труднодоступными. В комплекте идёт удлинительная трубка для уборки под креслами.

Чехол/тент.

В случае долгого пребывания авто под открытым небом, лучше воспользоваться водонепроницаемым чехлом, спасающим от непогоды.

Колпаки.

По причине воздействия соли, грязи, песка и низких температур, ускоряется износ стальных автомобильных дисков. При этом усиливается воздействие коррозии. Полученные в зимнее время повреждения легко маскируются новыми колпаками.

Органайзеры.

Эти аксессуары помогут избавиться от различных важных мелочей, которые зачастую беспорядочно болтаются в автомобильном салоне и багажнике. Выбор органайзеров является очень обширным, начиная от сеточных удобных пеналов с надёжными крючками и заканчивая большими складными корзинами. Важно также иметь в авто небольшой ящик, предназначенный для инструментов. Хорошими помощниками также станут компрессионные специальные мешки, превосходно подходящие для грязной обуви и одежды.

Блокиратор колёс.

В наше время есть опасность угона автомобиля. В особенности это касается водителей, которые хотят оставить машину за городом, чтобы прогуляться и насладиться природой. В этом случае хорошим помощником станет блокиратор колёс.

Стеклоочистители.

В зимнее время года дворники вынуждены бороться со льдом и снегом. При этом резинки могут примерзать к стеклу либо елозить по ледяным образующимся наплывам. Довольно часто это приводит к повреждениям, изгибам и деформации этих элементов. Щетки стеклоочистителей могут растрескиваться. Поэтому весной их лучше заменить на новые.

Портативная мойка.

Речь идёт об аккумуляторных мини-мойках высокого либо среднего давления. Для напорного опрыскивателя предлагается несколько режимов работы и насадок разного сечения. Это устройство довольно простое в эксплуатации, удобно во время переноски.