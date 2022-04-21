Какие машины можно покупать на вторичном рынке

В России на фоне санкций образовался дефицит автозапчастей. Покупка машин ряда моделей и марок в связи с этим становится сомнительным предприятием. Однако некоторые автомобили можно приобретать, не боясь в будущем остаться без необходимых деталей или покупать их по слишком высокой цене.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Илья Наймушин / РИА Новости

Эксперт по подбору подержанных авто, автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов рассказал изданию Autonews, как нужно выбирать машину на вторичке. По его словам, выбор лучше начать с фильтра по типу трансмиссии. Эксперт рекомендует исключить все авто с вариатором и роботом: в противном случае сервис и ремонт могут обойтись слишком дорого.

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Необходимо также отсеивать машины с двигателями, имеющими слабые цепи, проблемный привод ГРМ, склонность к задирам или ненадежные форсунки.

Не стоит связываться со сложными подвесками, добавил Чернов. Он отметил, что замена стоек у автомобиля с пневматической подвеской сравнима с ценой подержанного автомобиля.

Машины с большим пробегом, которые использовались в такси или каршеринге, тоже лучше не покупать, сказал эксперт.

Руководитель аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков советует при выборе автомобиля на вторичке обращать внимания на стоимость владения и надежность машины. Проведенное недавно "Автостатом" исследование выявило лидеров по этим показателям в сегменте B.

Наиболее оптимальным вариантом с точки зрения стоимости владения (расходы, связанные с покупкой и эксплуатацией авто: страхование, транспортный налог, техобслуживание, топливо, зимние покрышки) оказался хэтчбек Lada Xray. Второе и третье места заняли Lada Granta и Lada Vesta соответственно.

"Отечественные Granta и Vesta надежны по основным агрегатам, их моторы и коробки не будут доставлять крупных проблем на разумных пробегах. Однако эти машины могут раздражать по мелочам, но это компенсируется их невысокой стоимостью", — сказал в свою очередь член "Союза автоэкспертов и оценщиков" Виталий Пуняков.

В одном из салонов, торгующих подержанными автомобилями, рекомендуют присматриваться к популярным корейским моделям, например к Hyundai Solaris и Creta. Как отметил сотрудник автосалона, для таких машин сейчас нет проблем с поставками деталей — все можно заменить китайскими аналогами.

"Отремонтировать эти машины, грубо говоря, могут в любом гараже. Специального оборудования для этого чаще всего не понадобится", — сказал он.

Представитель салона при этом подчеркнул, что при покупке таких авто нужно обращать особое внимание на их состояние.

"За свою надежность автомобили расплачиваются плохим обслуживанием. Раз машина все терпит — ее не жалеют", — пояснил сотрудник торговой компании.

Что касается европейских машин, здесь эксперты рекомендуют обратить внимание на Volkswagen Polo и Skoda Rapid — надежные и технологичные автомобили, доставляющие удовольствие от вождения. Однако у этих моделей могут возникнуть проблемы с доступностью запчастей, предупредил Пуняков.