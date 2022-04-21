Почему спортивные автомобили до сих пор делают заднеприводными?

Передний привод более распространен в современных транспортных средствах. Он уже доказал свое превосходство в автопроме. Даже полноприводные машины, которые имеют электромагнитную или гидравлическую муфту в задней оси, в качестве основной используют переднюю ось. Задняя позволяет подталкивать транспортное средство, если возникают пробуксовки. Современные автомобилисты предпочитают выбирать такую схему. Но если рассматривать спортивные или премиальные автомобили, для них передний привод считается неподходящим. Поэтому стандартная компоновка предполагает наличие ведущей задней оси.

Фото: Car.ru Car.ru

Классическая компоновка трансмиссии на сегодня является отдельной структурой. Крупные компании вроде Mercedes-Benz, BMW, Porsche и Lamborghini отдают предпочтение системе заднего привода, который стал элементом имиджа премиальных транспортных средств. Кроме того, солидные машины должны иметь продольное расположение силового агрегата.

Видео дня

Дело в том, что габаритный и мощный двигатель можно установить в автомобиле только продольно. По-другому разместить двигатель V8 под капотом не получится. Чтобы максимально освободить место в передней части кузова, автопроизводитель разгружает моторный отсек. Аналогичным образом устанавливается трансмиссия. Сразу за двигателем продольно располагается коробка передач, которая находится по центру кузова. Она соединяется с задним мостом при помощи карданного вала. Такое расположение позволяет распределить всю массу по кузову равномерно, что положительно сказывается на управляемости. Задний редуктор и топливный бак уравновешивают двигатель и коробку передач.

Классическая компоновка автомобиля с задним приводом позволяет использовать двигатели любой мощности, что и приветствуется производителями спортивных машин. Задняя ось во время ускорения нагружается больше передней. Это способствует хорошему сцеплению колес с дорог.

Передний привод имеет ограниченную мощность. У автомобиля, который имеет ведущую переднюю ось, компоновка иная. Силовой агрегат и трансмиссию устанавливаю поперечно так, чтобы они заваливались под углом в вертикальной плоскости. Выходные валы, которые идут к колесам, имеют разную длину.

Считается, что система переднего привода не способна выдерживать мотор мощностью более 250 л.с. Большой двигатель поперечно в такой транспорт не поставишь, а во время разгона крутящий момент будет приподнимать нос машины. Ведущие колеса могут терять сцепление с дорогой. Высокопроизводительный мотор быстро срывает колеса в пробуксовку. Поэтому о мощных двигателях в таких автомобилях можно и не мечтать.