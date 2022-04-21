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47 минут назад

Эксперты назвали сроки создания в России магистралей для АЗС со сжатым газом

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Необходимая инфраструктура для подачи компримированного (сжатого( газа на российские автомобильные заправочные станции (АЗС) может быть готова уже через пять лет. Такой газ в ближайшие годы получит широкое развитие в стране, заявляют эксперты рынка Национальной технологической инициативы AutoNet.

Дешевле бензина: когда в России появятся АЗС со сжатым газом
Фото: ПрофильПрофиль

Они считают, что переходный период на этот вид топлива случится уже в течение пяти лет, передает "Прайм" в четверг, 21 апреля. В целом срок создания инфраструктуры будет зависеть от нескольких факторов. Среди них состояние финансового рынка, наличие необходимых средств на строительство, а также то, кто будет заниматься последним – частные инвесторы либо государство.

"Капитальные затраты будут высокими, но стоимость топлива в итоге будет ниже бензина и дизеля", – уверяют специалисты.

Они добавляют, что после прокладки магистральных труб до АЗС также не потребуется перевозить топливо на грузовиках и наполнять резервуары.

Компримированный, или сжатый, природный газ – метан, который сжат на компрессорной станции. При этом его объем уменьшается в 200–250 раз. Он используется как моторное топливо на автотранспорте, в коммунальной технике. Также получение компримированного природного газа является промежуточной ступенью при производстве сжиженного природного газа.

Автоэксперт,
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