Техосмотр автомобиля в 2022: что нужно знать водителям

Летом 2021-го в России смягчили правила техосмотра, отвязав получение ОСАГО от прохождения ТО. «Рамблер» рассказал, как проходит техосмотр в 2022 году и какие изменения появились в процедуре ТО - все, что должен знать каждый водитель.

Фото: ТАСС ТАСС

Для кого отменили техосмотр

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В конце 2021 года в России отменили обязательный ТО.

Принятый Госдумой закон сделал техосмотр добровольным для легковушек и мотоциклов, которые принадлежат физлицам и служат им исключительно в личных целях.

Если это такси, автобусы и грузовики или личный транспорт, используемый в служебных целях, ТО обязателен. Кроме того, ТО остался необходимым при постановке авто на учет, смене собственникам, переделке конструкции или замене основных агрегатов.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили Autonews, что советуют водителям пройти техосмотр добровольно, даже если они вправе этого не делать. В РСА объяснили, что инспектор гибдд может остановить любой автомобиль и выявить поломку/недочет. Если ТО у водителя не окажется, на машине нельзя будет ехать дальше - придется вызывать эвакуатор и платить штраф за нарушение эксплуатации автомобиля (и это не считая трат на будущий ремонт).

В РСА подчеркнули, что у водителя с действующей диагностической картой таких проблем не возникнет.

Кому по прежнему надо пройти техосмотр: ТО нужно, если это такси, автобусы и грузовики - транспорт, который используется для перевозки пассажиров или для бизнеса. Если личное авто используется в служебных целях, техосмотр также необходим.

Тем, кто ставит свой автомобиль на учет, вне зависимости от возраста автомобиля.

Если у автомобиля, которому больше четырех лет, меняется владелец.

Если вносятся изменения в конструкцию машины или ее основные агрегаты.

В ГИБДД Autonews рассказали, что личные авто, которые больше десяти лет используются по работе, должны проходить ТО каждый год.

Такси и автобусам, которые не старше пяти лет, ТО необходим ежегодно. Если такие транспортные средства старше пяти лет - техосмотр показан каждые шесть месяцев.

Штрафы и ТО

С начала марта 2022 года водителей, для которых ТО остался обязательным, начали штрафовать на две тысяч рублей за езду без техосмотра. Штрафы выписываются на основании данных с дорожных камер. Штрафовать могут не чаще одного раза в сутки.

ТО: что изменилось в последние годы

С лета 2021 года страховой полис ОСАГО в РФ можно получить без предъявления диагностической карты о прохождении техосмотра.

В ГИБДД приводили статистику, согласно которой из примерно двух миллионов ДТП на аварии из-за технической неисправности приходится всего две тысячи случаев.

С марта 2022 года действуют новые правила техосмотра. В специальных пунктах ТО начало и конец проверки машины фиксируются на фото. На снимке также должен быть виден технический специалист. На фото указывают марку машины, ее цвет, номер, данные о времени съемки, адрес пункта ТО. Фотографии будут храниться в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО) пять лет.

Список аккредитованных пунктов, где можно пройти ТО, есть на сайте РСА. Пункт можно выбрать любой, место регистрации авто и прописка его владельца не важны.

Водители из Москвы могут воспользоваться картой столичного Дептранса, на которую нанесены пункты ТО. Рядом с полем «Список пунктов» на этой карте есть поле «Область аккредитации», оно позволяет проверить, какие авто могут пройти ТО в конкретном пункте (к примеру, М1 обозначает легковушки, а L - мотоциклы).

В пункте ТО необходимо будет показать паспорт водителя и ПТС/СТС. При этом не обязательно, чтобы в пункт приезжал именно собственник машины, это может сделать любой водитель.

По оценке Autonews, в Москве ТО легковой машины обходится примерно в 840 рублей, в некоторых регионах около 500 рублей, в других - почти в тысячу рублей. Если ТО с первого раза не пройден, за повторный осмотр также придется заплатить. Стоимость будет зависеть о того, какие неполадки были выявлены раньше и каков объем работ для их перепроверки.

Что проверяют на ТО

Сотрудник пункта ТО должен проверить следующее: тормоза;

рулевое управление;

фары;

стеклоочистители и стеклоомыватели;

колеса и шины;

двигатель и связанные с ним системы;

элементы конструкции: ремни безопасности, зеркала, замки дверей и кузова, обогрев и обдув ветрового стекла, гудок, аптечка и прочее.

Если во время ТО выявить какие-либо проблемы или поломки, потребуется ремонт. Его можно сделать на любой станции технического обслуживания.

Что помешает получить диагностическую карту: Нет аптечки;

Нет знака аварийной остановки;

Трещины на лобовом стекле;

Отсутствие катализатора и опасные выхлопные газы;

Тонировка, которая пропускает свет меньше чем на 70 процентов;

Разные шины или резина в плохом состоянии;

Пустой стеклоомыватель;

Кресла без подголовников (если они должны быть по документам)

Изменения заводской конструкции машины.