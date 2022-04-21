Техосмотр автомобиля в 2022: что нужно знать водителям

Летом 2021-го в России смягчили правила техосмотра, отвязав получение ОСАГО от прохождения ТО. «Рамблер» рассказал, как проходит техосмотр в 2022 году и какие изменения появились в процедуре ТО - все, что должен знать каждый водитель.
В конце 2021 года в России отменили обязательный ТО.
Принятый Госдумой закон сделал техосмотр добровольным для легковушек и мотоциклов, которые принадлежат физлицам и служат им исключительно в личных целях.
Если это такси, автобусы и грузовики или личный транспорт, используемый в служебных целях, ТО обязателен. Кроме того, ТО остался необходимым при постановке авто на учет, смене собственникам, переделке конструкции или замене основных агрегатов.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили Autonews, что советуют водителям пройти техосмотр добровольно, даже если они вправе этого не делать. В РСА объяснили, что инспектор гибдд может остановить любой автомобиль и выявить поломку/недочет. Если ТО у водителя не окажется, на машине нельзя будет ехать дальше - придется вызывать эвакуатор и платить штраф за нарушение эксплуатации автомобиля (и это не считая трат на будущий ремонт).
В РСА подчеркнули, что у водителя с действующей диагностической картой таких проблем не возникнет.
В ГИБДД Autonews рассказали, что личные авто, которые больше десяти лет используются по работе, должны проходить ТО каждый год.
Такси и автобусам, которые не старше пяти лет, ТО необходим ежегодно. Если такие транспортные средства старше пяти лет - техосмотр показан каждые шесть месяцев.
С начала марта 2022 года водителей, для которых ТО остался обязательным, начали штрафовать на две тысяч рублей за езду без техосмотра. Штрафы выписываются на основании данных с дорожных камер. Штрафовать могут не чаще одного раза в сутки.
С лета 2021 года страховой полис ОСАГО в РФ можно получить без предъявления диагностической карты о прохождении техосмотра.
В ГИБДД приводили статистику, согласно которой из примерно двух миллионов ДТП на аварии из-за технической неисправности приходится всего две тысячи случаев.
С марта 2022 года действуют новые правила техосмотра. В специальных пунктах ТО начало и конец проверки машины фиксируются на фото. На снимке также должен быть виден технический специалист. На фото указывают марку машины, ее цвет, номер, данные о времени съемки, адрес пункта ТО. Фотографии будут храниться в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО) пять лет.
Список аккредитованных пунктов, где можно пройти ТО, есть на сайте РСА. Пункт можно выбрать любой, место регистрации авто и прописка его владельца не важны.
Водители из Москвы могут воспользоваться картой столичного Дептранса, на которую нанесены пункты ТО. Рядом с полем «Список пунктов» на этой карте есть поле «Область аккредитации», оно позволяет проверить, какие авто могут пройти ТО в конкретном пункте (к примеру, М1 обозначает легковушки, а L - мотоциклы).
В пункте ТО необходимо будет показать паспорт водителя и ПТС/СТС. При этом не обязательно, чтобы в пункт приезжал именно собственник машины, это может сделать любой водитель.
По оценке Autonews, в Москве ТО легковой машины обходится примерно в 840 рублей, в некоторых регионах около 500 рублей, в других - почти в тысячу рублей. Если ТО с первого раза не пройден, за повторный осмотр также придется заплатить. Стоимость будет зависеть о того, какие неполадки были выявлены раньше и каков объем работ для их перепроверки.
Если во время ТО выявить какие-либо проблемы или поломки, потребуется ремонт. Его можно сделать на любой станции технического обслуживания.
В случае успешного ТО водитель сможет получить диагностическую карту - бумажная версия при желании запрашивается у оператора ТО. Электронная версия будет храниться в ЕАИСТО, инспектор гибдд сможет проверить ее наличие онлайн.