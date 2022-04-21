Нулевой износ: каковы оптимальные обороты мотора?

Любой двигатель внутреннего сгорания имеет оптимальный режим функционирования, который сопровождается достижением пика тяги. Если эксплуатировать транспорт с рамках таких показателей, техника сможет прослужить длительное время. Но есть и такие режимы, которые негативно сказываются на комплектующих мотора - они быстро изнашиваются и сокращают ресурс двигателя. Автомобилисты, которые выводят силовой агрегат из зоны оптимальной работы, часто сталкиваются с его поломками.

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Низкие обороты. Двигатель автомобиля состоит из большого количества трущихся деталей. Срок их службы определяется скоростью вращения коленчатого вала. При резких изменениях режима работы нагрузка идет на поршневые кольца, вкладыши, кулачки ГРМ и прочие элементы. Гораздо хуже, когда на низких оборотах используется повышенная нагрузка, сопровождаемая резким ростом температуры. В таком режиме интенсивность износа деталей мотора максимальная.

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Оптимальный режим. Многие специалисты проводят исследования на тему того, какое влияние обороты мотора оказывают на износ его составляющих частей. Буксировочным режимом принято считать зону от холостого хода до 1500 оборотов. В таком диапазоне отмечается плохая работоспособность масляного насоса. Когда нагрузка на силовой агрегат повышается, в камерах сгорания создается слишком высокое давление. Из-за недостатка масла износ деталей внутри ускоряется.

К 1500 оборотам мотор выходит на стабильную производительность. Он начинает прокачивать масло, а износ падает почти до 0. К 1800 оборотам достигается работа, при которой не отмечается прямого контакта между комплектующими мотора. В этой фазе отмечается начало оптимального режима работы силового агрегата. Износ элементов оказывается настолько мал, что его не получится зафиксировать даже современными устройствами. Идеальным считается диапазон от 2000 до 4000 оборотов.

Красная зона. Как только частота вращения коленвала увеличивается, износ снова дает о себе знать. Уже на 3800 оборотов в минуту при большой нагрузке отмечается выработка подшипников коленвала. С частоты 4500 оборотов отмечается интенсивный износ важных деталей. В их числе - поршневые кольца и стенки цилиндра. Из-за высокой температуры масла внутри снижаются смазывающие характеристики. В результате пленка масла в некоторых местах может пробиваться под высокой нагрузкой. Поверхности деталей в этот момент могут контактировать друг с другом.