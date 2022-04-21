Эксперт: «80% падения авторынка — нормально. Может, и 90% будет»

Продажи автомобилей на российском рынке в апреле снизятся на 80%. Об этом «Газете.Ru» сообщил генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков , опираясь на статистику постановки на учет автомобилей в МРЭО ГИБДД.

«Еще не все так плохо. 80% [падения авторынка] — еще нормально. Может потом и 90% будет», – сказал Целиков.

По словам Сергея Целикова, поставок новых машин на российский рынок практически нет. Это касается как производства, так и импорта. Сейчас ассортимент автомобилей в автосалонах состоит из машин, ввезенных еще до марта. При этом цена всех моделей выросла на 30-60% относительно той, что была в начале года.