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2 часа назад

Гендиректор «Автостата» ожидает падения авторынка РФ в апреле на 80%

Газета.Ru

Продажи автомобилей на российском рынке в апреле снизятся на 80%. Об этом «Газете.Ru» сообщил генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, опираясь на статистику постановки на учет автомобилей в МРЭО ГИБДД.

Эксперт: «80% падения авторынка — нормально. Может, и 90% будет»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Еще не все так плохо. 80% [падения авторынка] — еще нормально. Может потом и 90% будет», – сказал Целиков.

По словам Сергея Целикова, поставок новых машин на российский рынок практически нет. Это касается как производства, так и импорта. Сейчас ассортимент автомобилей в автосалонах состоит из машин, ввезенных еще до марта. При этом цена всех моделей выросла на 30-60% относительно той, что была в начале года.

Эксперт также отметил, что ассортимент и цены не привлекают покупателей. Чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации на авторынке, необходимо дождаться завершения спецоперации.

Автоэксперт,Сергей Целиков,
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