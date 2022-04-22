Сколько можно проехать на «докатке»

Многие автомобили на современном рынке продаются без полноценных запасных колес. Вместо них в багажник кладут так называемые «докатки», на которых, при необходимости, можно худо-бедно добраться до ближайшей СТО. Но если до шиномонтажной мастерской путь неблизкий, как быть в этом случае? Как долго можно ехать на докаточном колесе?
Что такое «докатка»? «Докатка» - это запасное колесо, по своим габаритам оно отличается от стандартных форматов. Компактные параметры позволяют сэкономить место в багажнике, если есть такая необходимость, то с собой можно взять несколько «докаток».
На мини-колесе водитель сможет добраться до автосервиса или собственного гаража, если спустило штатное. Однако долго ездить с таким колесом не рекомендуется, это может быть опасно.
Более того, машина с разным размером колес будет вести себя непредсказуемо во время совершения поворотов, особенно в дождливую или снежную погоду. Чтобы проблем было меньше, лучше ставить «докатку» на тот мост, который не является ведущим.
Как и сколько можно ездить на «докатке». На запасном колесе указывается, с какой скоростью можно на нем ездить. Как правило, это 50 км/ч – 80 км/ч. Этого будет достаточно, чтобы добраться до СТО.
На таком колесе можно проехать более десятка и даже сотни километров (желательно не более 200 км) при соблюдении определенных условий. Прежде всего, не стоит превышать допустимую скорость и лихачить. Ехать нужно предельно аккуратно, ведь дополнительное колесо хрупкое и не рассчитано на агрессивные поездки.
Лучшим вариантом будет наличие в машине полноценного запасного колеса вместо «докатки». Это важно особенно для тех водителей, у которых небольшой опыт вождения.