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5 часов назад

Сколько можно проехать на «докатке»

Car.ru

Многие автомобили на современном рынке продаются без полноценных запасных колес. Вместо них в багажник кладут так называемые «докатки», на которых, при необходимости, можно худо-бедно добраться до ближайшей СТО. Но если до шиномонтажной мастерской путь неблизкий, как быть в этом случае? Как долго можно ехать на докаточном колесе?

Сколько можно проехать на «докатке»
Фото: Car.ruCar.ru

Что такое «докатка»? «Докатка» - это запасное колесо, по своим габаритам оно отличается от стандартных форматов. Компактные параметры позволяют сэкономить место в багажнике, если есть такая необходимость, то с собой можно взять несколько «докаток».

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На мини-колесе водитель сможет добраться до автосервиса или собственного гаража, если спустило штатное. Однако долго ездить с таким колесом не рекомендуется, это может быть опасно.

Какие проблемы могут возникнуть при езде с «докаткой». Чем больше различий между диаметрами запасного и основного колеса, тем больше сложностей возникнет во время поездки. В дороге автомобилист столкнется со следующими трудностями:
  • Поскольку площадь контакта с дорожным полотном сокращается, то возрастает тормозной путь, к тому же ухудшается управление машиной.
  • Страдает дифференциал из-за разных угловых скоростей между колесами на оси, где поставили «докатку».
  • Появляются сбои в работе электронных систем, таких как: ABS, ESP, DSTC. Небольшой диаметр «докатки» данные системы расценивают как проскальзывание и начинают с бороться с этим явлением, осложняя процесс управления. Если разница между штатными колесами и «докаткой» большая, то электронику лучше на время отключить.
  • Запасное колесо не отличается прочностью, протекторный рисунок быстро стирается, в долгой дороге оно легко может повредиться.

Более того, машина с разным размером колес будет вести себя непредсказуемо во время совершения поворотов, особенно в дождливую или снежную погоду. Чтобы проблем было меньше, лучше ставить «докатку» на тот мост, который не является ведущим.

Как и сколько можно ездить на «докатке». На запасном колесе указывается, с какой скоростью можно на нем ездить. Как правило, это 50 км/ч – 80 км/ч. Этого будет достаточно, чтобы добраться до СТО.

На таком колесе можно проехать более десятка и даже сотни километров (желательно не более 200 км) при соблюдении определенных условий. Прежде всего, не стоит превышать допустимую скорость и лихачить. Ехать нужно предельно аккуратно, ведь дополнительное колесо хрупкое и не рассчитано на агрессивные поездки.

Лучшим вариантом будет наличие в машине полноценного запасного колеса вместо «докатки». Это важно особенно для тех водителей, у которых небольшой опыт вождения.

Автоэксперт,
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