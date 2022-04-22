Эксперты развеяли мифы про уровень масла в двигателе

Одним из важнейших параметров для исправной работы автомобильного двигателя является уровень технической жидкости в нем. Но, несмотря на, казалось бы, очевидность вопроса, он начинает обрастать мифами. Автоэксперты перечислили распространенные заблуждения в этой теме.

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Новый двигатель "не подъедает" масло

Расход жидкости между заменами наблюдается у каждого силового агрегата, разница только в объемах. Масло может уходить из двигателя через уплотнение поршень-цилиндр и уплотнение клапанов, а также с газами из системы вентиляции картера, напоминает портал Tarantas news. Все это происходит и на старых, и на новых двигателях.

Уровень масла не повышается

Опровержение этого мифа можно наблюдать в холодную погоду, если на непрогретой машине выехать на короткое расстояние. Уровень масла на щупе в этом случае может повыситься на 10-20 мм. Разумеется, объем масла не увеличивается, оно просто дополняется топливом, которое не успевает сгорать и попадает через поршневые кольца в поддон.

Проверять уровень масла можно на холодном и горячем двигателе

Так как моторное масло имеет свойство расширяться при нагреве, делать замер следует строго на холодном двигателе. Разница может составлять до 10% (около 500 мл). Между метками щупа примерно литр масла, поэтому разница при замере в жару и мороз может составлять половину щупа.

При замене следует заливать масло до максимума

С учетом того, что заливается в двигатель, как правило, холодное (около 10-20°С) масло, а мотор до рабочей температуры в момент заливки не прогрет, следует немного недоливать технической жидкости. Иначе после первого запуска будет наблюдаться небольшой перелив.